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即市新聞

24/03/2021 13:52

《真知灼見－溫灼培》日本央行貨幣政策轉向利日圓

　　《真知灼見》日本中央銀行在上周五（１９日）議息會上，除了把日本十年債息的變動幅度
擴大至正負０﹒２５％，還宣布取消對ＥＴＦ股票指數基金的每年６萬億日圓（約５５２﹒１億
美元）購買金額規定。日央行謂，此舉是要給予該行更大的靈活空間，當股市上升就不用購入
ＥＴＦ，只有當股市下跌才會積極入市。不過，日央行的行動便隨即使日經平均指數連跌了兩天
。繼上周五以收市價計算跌了１﹒４％後，周一（２２日）再跌２％。事件逼使日央行行長黑田
東彥於周一要出來澄清，謂該行不會停止買ＥＴＦ，也不會出售ＥＴＦ。未知市場對黑田東彥的
解釋是否接受，建議大家觀察往後日經指數變化。

＊圓匯短期料回升至１０７﹒７０＊

　　從日央行上周議息會，給予筆者感覺似乎該行是想收緊貨幣政策。明顯，經歷了多年的寬鬆
政策，日本國內經濟仍未見起色，似乎寬鬆政策確有其局限性。當然，相信日央行也不會即時１
８０度改變其貨幣政策方向，由寬鬆轉為收緊。因為一旦收緊，可能日本經濟更將無以為繼。預
料日央行往後會摸著石頭過河，慢慢收緊其極度寬鬆的貨幣政策以作測試，如經濟能承受，料才
會加大收緊。預期整個轉變會是緩慢，但也可能會因而限制了日圓近期弱勢。技術上由於日圓匯
價已是極度超賣出，料日圓於１０９兌１美元水平會有龐大支持，短期上升目標料於１０７﹒７
０。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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