《積金攻略－鍾偉善》主動基金，展現實力

《積金攻略》積金局上月初公布了強積金２０２０年投資表現－扣除費用及收費後，錄得約

４１００億元回報，年度淨回報為１１﹒７％，自２０００年制度實施以來的年率化回報為

４﹒８％，較２０１９年增加０﹒７個百分點，亦高於同期通脹率１﹒８％。

當中，六類強積金基金，包括股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、貨幣市場基

金，以及保守基金，全部都錄得正回報，分別為１５﹒１％、１３﹒２％、７﹒７％、３﹒２％

、３﹒０％，以及０﹒６％。



＊去年最佳表現港股基金十大不入＊



香港向來是強積金成員分配成分基金資產比例最重的地區。根據積金局統計，截至去年６月

底，分配於香港的強積金資產，佔了整體的５９％之多；當中，以資產類別細分為，存款及現金

佔１４％，債券佔１０％，股票則佔３５％。

然而，回顧去年強積金基金表現，芸芸４０８隻成分基金，十大表現最佳者，大中華股票基

金佔了７個席位，更包辦了三甲，其餘則是亞洲股票基金、美國股票基金，以及混合資產基金各

佔一席；要數表現最好、一年回報超過三成的港股基金，只得３隻，分別排名第十一、十二及十

七。

細看香港股票基金類別，共有４１隻成分基金，去年表現大相逕庭，一年回報率最高的，達

到３９％，最低的，則是負１﹒８％；以賺蝕劃分，錄得正回報的，共有２７隻，錄得虧損的，

共有１４隻，當中１３隻均是追蹤指數基金。



＊不同行業板塊表現參差＊



事實上，投資於港股的ＭＰＦ，主動基金與追蹤指數基金去年表現相距甚遠，這是由於不同

行業板塊表現參差－科技股遙遙領先，傳統股遠遠落後，因此，主動基金只要「選對」股份，便

能跑贏「大市」。

簡單舉個例子，以恆指成分股計，去年表現最佳的三隻藍籌，股價全部翻了超過一番，分別

是藥明生物（０２２６９），升２﹒１３倍，小米（０１８１０）亦升２﹒０８倍，美團

（０３６９０）則升１﹒８９倍；至於表現最差的三隻藍籌，股價跌幅全部均逾四成，分別是中

信股份（００２６７）、中海油（００８８３），以及中國海外（００６８８）。就算主動基金

只是選取恆指成分股，但選擇或增加了大升股份的比例，以及避開或降低了大跌股份的比例，表

現便能優於恆指全年下跌３﹒４％。

何況，主動基金還可選取指數成分股以外的股份。且看去年表現最好的港股基金－－永明強

積金集成信託計劃下的施羅德強積金香港投資組合，其十大持股只有７隻藍籌，另有３隻非藍籌

。



＊開支比率與表現不掛勾＊



反觀追蹤指數基金，只能被動地參照指數成分管理投資組合，目標是與所追蹤的指數「同步

」－指數上升，基金價值上升；指數下跌，基金價值下跌。因此，主動基金與追蹤指數基金的收

費亦相去甚遠。

繼續以港股基金為例，２６隻主動基金的平均開支比率為１﹒５８％，最高達２﹒１１％，

最低則０﹒８８％；１５隻追蹤指數基金的平均開支比率只需０﹒８３％，最高亦只是

１﹒０６％，最低則低至０﹒７２％。

最後值得一提的是，主動基金的開支比率較高，並不代表基金回報較高，兩者並不掛勾，成

員選擇強積金時，可參考基金往績表現。《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》

