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即市新聞

23/03/2021 10:01

《積金攻略－鍾偉善》主動基金，展現實力

　　《積金攻略》積金局上月初公布了強積金２０２０年投資表現－扣除費用及收費後，錄得約
４１００億元回報，年度淨回報為１１﹒７％，自２０００年制度實施以來的年率化回報為
４﹒８％，較２０１９年增加０﹒７個百分點，亦高於同期通脹率１﹒８％。
　　當中，六類強積金基金，包括股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、貨幣市場基
金，以及保守基金，全部都錄得正回報，分別為１５﹒１％、１３﹒２％、７﹒７％、３﹒２％
、３﹒０％，以及０﹒６％。

＊去年最佳表現港股基金十大不入＊

　　香港向來是強積金成員分配成分基金資產比例最重的地區。根據積金局統計，截至去年６月
底，分配於香港的強積金資產，佔了整體的５９％之多；當中，以資產類別細分為，存款及現金
佔１４％，債券佔１０％，股票則佔３５％。
　　然而，回顧去年強積金基金表現，芸芸４０８隻成分基金，十大表現最佳者，大中華股票基
金佔了７個席位，更包辦了三甲，其餘則是亞洲股票基金、美國股票基金，以及混合資產基金各
佔一席；要數表現最好、一年回報超過三成的港股基金，只得３隻，分別排名第十一、十二及十
七。
　　細看香港股票基金類別，共有４１隻成分基金，去年表現大相逕庭，一年回報率最高的，達
到３９％，最低的，則是負１﹒８％；以賺蝕劃分，錄得正回報的，共有２７隻，錄得虧損的，
共有１４隻，當中１３隻均是追蹤指數基金。

＊不同行業板塊表現參差＊

　　事實上，投資於港股的ＭＰＦ，主動基金與追蹤指數基金去年表現相距甚遠，這是由於不同
行業板塊表現參差－科技股遙遙領先，傳統股遠遠落後，因此，主動基金只要「選對」股份，便
能跑贏「大市」。
　　簡單舉個例子，以恆指成分股計，去年表現最佳的三隻藍籌，股價全部翻了超過一番，分別
是藥明生物（０２２６９），升２﹒１３倍，小米（０１８１０）亦升２﹒０８倍，美團
（０３６９０）則升１﹒８９倍；至於表現最差的三隻藍籌，股價跌幅全部均逾四成，分別是中
信股份（００２６７）、中海油（００８８３），以及中國海外（００６８８）。就算主動基金
只是選取恆指成分股，但選擇或增加了大升股份的比例，以及避開或降低了大跌股份的比例，表
現便能優於恆指全年下跌３﹒４％。
　　何況，主動基金還可選取指數成分股以外的股份。且看去年表現最好的港股基金－－永明強
積金集成信託計劃下的施羅德強積金香港投資組合，其十大持股只有７隻藍籌，另有３隻非藍籌


＊開支比率與表現不掛勾＊

　　反觀追蹤指數基金，只能被動地參照指數成分管理投資組合，目標是與所追蹤的指數「同步
」－指數上升，基金價值上升；指數下跌，基金價值下跌。因此，主動基金與追蹤指數基金的收
費亦相去甚遠。
　　繼續以港股基金為例，２６隻主動基金的平均開支比率為１﹒５８％，最高達２﹒１１％，
最低則０﹒８８％；１５隻追蹤指數基金的平均開支比率只需０﹒８３％，最高亦只是
１﹒０６％，最低則低至０﹒７２％。
　　最後值得一提的是，主動基金的開支比率較高，並不代表基金回報較高，兩者並不掛勾，成
員選擇強積金時，可參考基金往績表現。《康宏理財服務公司產品管理部總監　鍾偉善》

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