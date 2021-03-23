  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2021 11:47

《匯海澤言－葉澤恆》料美經濟穩步復甦，歐洲疫情或拖累歐元表現

　　《匯海澤言》聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟復甦的速度似乎較預期快，而且勢頭可能會
增強。但他表示，目前數以百萬計的美國人仍在受苦之中，而近期勞動市場有所改善，但距離復
甦仍未完成，而聯儲局將會繼續以寬鬆的貨幣政策去刺激經濟。他特別指出，雖然失業率已經回
落至６﹒２％，但勞動力的參與率仍遠低於疫情前水平。他又認為，美國經濟未來發展的路徑，
將會視乎疫情的發展。美國財長耶倫就表示，預期美國經濟將會恢復增長，明年將會達到充分就
業的水平。
　　美國經濟似乎有進一步復甦的跡象，再加上有報導指，美國總統拜登及其經濟顧問團隊正在
商討一項龐大的基建及環保刺激經濟計劃，所涉及的資金可能達到３萬億美元。由於美國接種疫
苗的速度加快，單單上星期便接種超過６００萬劑，可以令投資者憧憬美國經濟將更快獲得重啟
。但要留意，由於復活節假期臨近，可能增加市民的外遊及親戚聚會，留意復活節假期後美國的
疫情會否出現反彈。預料美匯指數短期在９１﹒４至９２﹒８之間上落。

＊歐洲疫情嚴重兼接種疫苗慢不利歐洲經濟＊

　　歐洲的疫情對比美國及英國，似乎更為未受控。法國可能把防疫措施延長至４月底後，德國
總理默克爾宣布，德國將於４月１日至５日的復活節假期將實施更嚴格的防疫封鎖措施。當中，
４月１日及３日將會視為假期，而超級市場只會於４月３日營業，並建議民眾不要出外旅行，與
及對所有入境的航班實施病毒檢測。
　　當地疫苗接種慢，令疫情持續。再加上油價高企，對於一向依賴進口石油的歐洲，對其經濟
的打擊可能更大。德國央行昨日已經警告，預期當地今年首季的經濟將會出現較明顯的收縮。如
果歐元兌美元跌穿１﹒１８３０水平，預料後市可能有更明顯的回調空間。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道23/03/2021
【理財專題】綠置居又來了　仲有租置單位點揀好？
中國故事22/03/2021
《神州經脈》中美同意保持溝通　LPR如預期持平　A場穩升
財經熱話22/03/2021
【騰訊預測】券商料騰訊去年多賺三成　遊戲收入強　關注監管風險
香港要聞22/03/2021
35萬人接種首劑疫苗　林鄭：續採購第四款疫苗
財經熱話22/03/2021
【百度上市】第二上市股首掛升幅見受限　麥嘉嘉:百度宜揸不宜追
FOCUS22/03/2021
【FOCUS】歐洲第三波蓄勢待發　英國歐盟「搶疫苗」升溫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金