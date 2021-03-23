《匯海澤言－葉澤恆》料美經濟穩步復甦，歐洲疫情或拖累歐元表現

《匯海澤言》聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟復甦的速度似乎較預期快，而且勢頭可能會

增強。但他表示，目前數以百萬計的美國人仍在受苦之中，而近期勞動市場有所改善，但距離復

甦仍未完成，而聯儲局將會繼續以寬鬆的貨幣政策去刺激經濟。他特別指出，雖然失業率已經回

落至６﹒２％，但勞動力的參與率仍遠低於疫情前水平。他又認為，美國經濟未來發展的路徑，

將會視乎疫情的發展。美國財長耶倫就表示，預期美國經濟將會恢復增長，明年將會達到充分就

業的水平。

美國經濟似乎有進一步復甦的跡象，再加上有報導指，美國總統拜登及其經濟顧問團隊正在

商討一項龐大的基建及環保刺激經濟計劃，所涉及的資金可能達到３萬億美元。由於美國接種疫

苗的速度加快，單單上星期便接種超過６００萬劑，可以令投資者憧憬美國經濟將更快獲得重啟

。但要留意，由於復活節假期臨近，可能增加市民的外遊及親戚聚會，留意復活節假期後美國的

疫情會否出現反彈。預料美匯指數短期在９１﹒４至９２﹒８之間上落。



＊歐洲疫情嚴重兼接種疫苗慢不利歐洲經濟＊



歐洲的疫情對比美國及英國，似乎更為未受控。法國可能把防疫措施延長至４月底後，德國

總理默克爾宣布，德國將於４月１日至５日的復活節假期將實施更嚴格的防疫封鎖措施。當中，

４月１日及３日將會視為假期，而超級市場只會於４月３日營業，並建議民眾不要出外旅行，與

及對所有入境的航班實施病毒檢測。

當地疫苗接種慢，令疫情持續。再加上油價高企，對於一向依賴進口石油的歐洲，對其經濟

的打擊可能更大。德國央行昨日已經警告，預期當地今年首季的經濟將會出現較明顯的收縮。如

果歐元兌美元跌穿１﹒１８３０水平，預料後市可能有更明顯的回調空間。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

