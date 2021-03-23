《宏觀銓局－馬桂銓》債息升、波幅大

《宏觀銓局》過去兩星期，美國股票市場波動持續加劇，評論員將近日股市低走歸究於債息
上升。美國十年期公債孳息率從２０２０年末的０﹒９１％，上升至３月１２日的１﹒６４％，
升幅超過七成。標準普爾５００指數在３月初一度下跌超過３％，但逐步收復失地，反彈逾４％
，２０２１年初至今共上升５％。但以科技股掛帥的納斯達克指數，波動就更加劇烈，指數在年
初至２月１２日累計上升１１％，但之後至３月８日共下跌了１１％。此後納指回升５％，全年
至今上漲３％。
對於近日債息急升，市場共有兩派說法。其一是關於物價與通脹，該派認為美國政府推行一
萬九千億美元的刺激經濟方案，加上聯儲局持續的量化寬鬆政策，會令到通脹升溫。簡而言之，
通脹就是「太多金錢，搶購較少的貨品」，自然推高物價，聯儲局因此會以加息來控制通脹。另
一派則認為，市場相信美國經濟會回復至肺炎疫情之前的水平，故此國債息率提高。美國已經開
始為國民接種疫苗，至今約一成八人口接受了第一劑注射。按現時進度，３月底前會有近三成美
國人注射首劑疫苗。與此同時，新增個案及入院人數持續下降。
筆者傾向接受第二套理論。事實上，美國通脹未必可以在２０２１年甚至２０２２年長時間
處於３％至４％的較高水平，主要理由是失業人數。目前因疫症仍然失業的人超過一千萬人，聯
邦政府當然關注並致力為他們創造就業機會。現在失業率為６﹒２％，遠高過疫情之前的
３﹒７％。市場上或許有大量現金，但失業人數高企，缺乏使錢的動力，因此美國通脹並不會失
控地上升。再者，疫情前的三年，美國的平均失業率約４％，通脹率也只是２﹒１％。即使失業
率回落，通脹率也不一定會飆升。
近期美國經濟數據持續正面。消費者指數在２月份上升０﹒４％，主要是因為能源價格急升
了３﹒９％，該月食品價格指數也上升了０﹒２％，而撇除食物和能源的核心物價指數按月則上
升了０﹒１％。升幅溫和，且比起市場預期稍低。核心物價指數在２月份按年上升僅１﹒３％。
首次領取失業金人數由７５﹒４萬人下跌至３月６日完結的一個星期所錄到的７１﹒２萬人。去
年１１月初疫情爆發後最低曾跌到７１﹒１萬人，和目前相近。
資產分配方面，筆者仍然偏好美國。包含投資級與非投資級別的企業債券，還有囊括不同資
產類別，備有債券和股票的投資組合同樣為筆者所愛。美國按捺已久的強大消費潛力正蓄勢待發
，家庭備有大量流動現金，加上財富效應，有望可以推動經濟增長。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》
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