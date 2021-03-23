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23/03/2021 08:08

【大國博弈】歐盟美英加聯手制裁新疆官員，中國反制制裁歐方十人

　　《經濟通通訊社２３日專訊》歐盟周一（２２日）宣布，制裁４名涉侵犯新疆維吾爾人權的
新疆生產建設兵團公安局以及４名中國官員，他們分別是新疆公安廳廳長陳明國、新疆政法委書
記王明山、新疆生產建設兵團書記王君正和新疆前政法委書記朱海侖。
　　美國在歐盟公布制裁不足兩小時後亦宣布，制裁王君正及陳明國，而另外兩人已在去年列入
制裁名單。英國、加拿大隨後亦加入相關制裁，對中國實施與歐盟相若的制裁名單。被制裁的中
國官員遭實施旅遊禁令及凍結資產。這是１９８９年天安門事件以來，英國及歐盟首次制裁中國

　　美國國務卿布林肯發表聲明指，在持續受到國際譴責的情況下，中國繼續在新疆犯下種族滅
絕和違反人道主義罪行，再次呼籲中方結束對維吾爾族人、新疆其他民族和宗教少數團體的鎮壓
。　
　　英國外相藍韜文就形容，新疆維吾爾族人被虐待，是現時最嚴重的人權危機之一，國際社會
一定要正視。

＊外交部斥歐盟惡意傳播謊言，制裁１０人及４實體＊

　　在北京，中國外交部對此表示堅決反對和強烈譴責，並即隨宣布反制，對歐盟嚴重損害中方
主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的１０名人員和４個實體實施制裁，名單包括歐洲議會議
員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼，荷蘭議會議員捨爾茨瑪，比利時議會議
員科格拉蒂，立陶宛議會議員薩卡利埃內，德國學者鄭國恩，瑞典學者葉必揚，歐盟理事會政治
與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡托中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會。相關人
員及其家屬被禁止入境中國內地、香港及澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行
往來。
　　外交部發言人斥責歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為借口對中國有關個人和
實體實施單邊制裁。歐方此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際
關係基本準則，嚴重損害中歐關係。敦促歐方認識到錯誤的嚴重性，不要再以「人權教師爺」自
居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。否
則，中方將做出進一步堅決的反應。（ａｃ）

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