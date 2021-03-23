【大國博弈】俄羅斯外長拉夫羅夫呼籲中俄減少使用美元

《經濟通通訊社２３日專訊》俄羅斯外長拉夫羅夫周一（２２日）抵達廣西桂林，開展為期
兩日的訪華行程，並與國務委員兼外交部長王毅會晤。他呼籲，中俄兩國一起減少對美元及西方
支付系統的倚賴，以抵抗西方意識形態。
據外電報道，拉夫羅夫表示，需通過提高技術獨立性，並轉移至使用中俄本國貨幣和替代美
元的全球貨幣支付，以降低制裁風險。（ａｃ）
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