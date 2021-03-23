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23/03/2021 17:39

【中概焦點】理想汽車盤前插水，工信部擬撤銷車船稅減免優惠

　　《經濟通通訊社２３日專訊》工信部發布關於擬撤銷《享受車船稅減免優惠的節約能源使用
新能源汽車車型目錄》和《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》車型名單的公示，涉及比亞
迪（０１２１１）（深：００２５９４）ｅ５和ｅ６、理想ＯＮＥ　ＬＸＡ６５００ＳＨＥＶＭ
１等型號。
　　美股理想汽車目前盤前急瀉７﹒４％，報２４﹒８５美元。（ｊｔ）

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