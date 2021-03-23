【中概焦點】理想汽車盤前插水，工信部擬撤銷車船稅減免優惠

《經濟通通訊社２３日專訊》工信部發布關於擬撤銷《享受車船稅減免優惠的節約能源使用

新能源汽車車型目錄》和《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》車型名單的公示，涉及比亞

迪（０１２１１）（深：００２５９４）ｅ５和ｅ６、理想ＯＮＥ ＬＸＡ６５００ＳＨＥＶＭ

１等型號。

美股理想汽車目前盤前急瀉７﹒４％，報２４﹒８５美元。（ｊｔ）

