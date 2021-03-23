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即市新聞

23/03/2021 10:00

【債務風險】據報蘇寧金融因資金問題，將旗下理財產品延期半年

　　《經濟通通訊社２３日專訊》蘇寧系遭遇債務危機，並由深圳國資大舉入股支持後，集團財
政狀況仍令人擔憂。據《經濟參考報》引述一位投資者表示，其投資的蘇寧金融旗下名為「蘇享
」的一期理財產品，目前處於延期狀態，蘇寧金融方面給其致電稱，該產品將延期６個月。上述
投資者表示，去年３月份他購買了上述產品，預期年化收益率為７﹒５％，產品投資期限為１年

　　新浪旗下黑貓投訴平台顯示，有多位投資者投訴「蘇享」系列有產品延期。蘇寧金融品牌部
相關負責人尚未回應。據悉，「蘇享」產品為蘇寧金融針對蘇寧易購（深：００２０２４）等員
工的內部理財產品，將「蘇享」產品向蘇寧內部其他員工轉讓後，名稱會變更為「變現通」。有
蘇寧前員工引述蘇寧金融客服稱，蘇寧金融因資金問題要將理財產品延期，利息按之前利息額外
再加１％。不過，其拒絕了該方案。
　　蘇寧金融微信公眾號本月初公布，２０２０年全年交易量首度突破３萬億元（人民幣．下同
），預計實現淨利潤１６﹒８６億元，同比增長５２％，且成功獲評國內最高ＡＡＡ主體評級。
截至２０２１年２月２８日，蘇寧金服活躍用戶數已達９１００萬，服務超３０萬家中小微企業

　　蘇寧易購暫無升跌，現報７﹒１６元。
　　蘇寧易購在３月初公布，蘇寧系掌門人張近東及其旗下蘇寧控股、蘇寧電器聯同國資公司西
藏信托，擬將合共２１﹒４５億股或２３％權益轉讓予深國際控股公司和深圳市鯤鵬股權投資管
理有限公司，交易涉資超過１４８億元，其中深圳國際（００１５２）附屬深國際出資５１﹒６
億元，鯤鵬資本出資９６﹒９億元。（ｗｌ）

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