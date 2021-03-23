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23/03/2021 15:23

【大國博弈】中俄聯合聲明：摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙標

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國國務委員兼外長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫，結束在廣西
桂林的兩日會談，兩國會後發表「關於當前全球治理若干問題」的聯合聲明。聲明強調，反對將
人權問題政治化，摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準，又指出民主模式不存在統一的標
準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利。以「推進民主」為借口干涉主權國家內政不
可接受。　
　　歐盟、美國、英國與加拿大周一（２２日）以新疆問題為由，對中國官員和機構實施制裁。
王毅今日在中俄外長會晤後的聯合記者會上回應稱，任何單邊制裁都沒有國際法的依據，建立在
謊言基礎上的所謂制裁不能被接受，各國都應該站出來反對。

＊堅定維護以聯合國為核心的國際體系＊

　　聲明又指出，新型冠狀病毒疫情持續蔓延促使國際格局加速演變，全球治理體系進一步失衡
，經濟發展進程遭受衝擊，全球性新威脅新挑戰層出不窮，世界進入動盪變革期。中俄呼籲國際
社會擱置分歧，加強協作，維護世界和平與地緣戰略穩定，推動構建更加公正、民主、合理的多
極化國際秩序，呼籲各國無一例外均應堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的
國際秩序，國際社會要團結不要分裂，要合作不要對抗。（ｗｌ）

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