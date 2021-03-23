【ＦＯＣＵＳ】中環商廈租值齊跌，混合工作大勢所趨

【ＦＯＣＵＳ】這邊廂，長江中心、國金二期、中環中心等香港頂級商廈租金齊回落；另邊

廂，曾經名噪一時的獨角獸企業、共享辦公室鼻祖Ｗｅｗｏｒｋ，去年據報再虧損３２億美元；

此外，有百年歷史的福特汽車最新允許其３萬名員工可「無限期」繼續在家工作。

隨著微軟公布首個年度工作趨勢指數，將「混合工作（ｈｙｂｒｉｄ ｗｏｒｋ）」稱為下

一個重大顛覆，從企業內部重構到商業地產前景，大變革正蓄勢。



＊中環中心、國金二期難倖免＊



世衛宣布肺疫全球大流行剛過一周年，「Ｗｏｒｋ ｆｒｏｍ ｈｏｍｅ」、

「Ｌｅａｒｎ ａｔ ｈｏｍｅ」大行其道的溢出效應，正愈來愈明顯。

差餉物業估價署最新公布的２１╱２２年度應課差餉租值顯示，全港舖位及商業單位下年度

整體租值跌１０﹒２％。其中，２０１７年以４０２億易主的中環中心，有頂層單位租值按年跌

１２％，至少５個年度升勢斷纜；鄰近的另一地標級甲廈國際金融中心２期，有樓層租值總計更

挫近兩成；而長江集團中心、遠東金融中心等全無倖免單位租值下跌。

寫字樓坐地生財盛況不再，名噪一時的共享辦公室鼻祖Ｗｅｗｏｒｋ，不單估值從風光時的

高達４７０億美元縮水至９０億美元，據報疫情導致的關閉令其去年再虧損３２億美元，被戲稱

為應改名「Ｗｅｂｒｅａｋ」。



＊遠程職位助吸引多樣化人才＊



Ｗｅｗｏｒｋ能否在明年底實現使用率回升至９０％的預測尚未可知，但肺疫或永久改變傳

統工作模式，影響遠未結束。繼音樂串流平台Ｓｐｏｔｉｆｙ月初宣布，允許全球逾

６５００名員工自由選擇在何地工作的永久彈性模式後，在全球擁有１８﹒６萬員工的福特汽車

亦宣布允許其中３萬名員工可「無限期」繼續在家工作，跟推特站在同一戰線。

下周起將轉入混合辦公模式的微軟，今日發表《下一個重大顛覆是混合工作－－我們準備好

了嗎？》的報告，指所有企業都應認識到，工作不再局限於傳統的時間和空間概念，採取適當的

「混合工作（即部分人返辦公室工作、部分人留家工作）」方式，對吸引和留住多樣化人才至關

重要。數據就顯示，大流行期間ＬｉｎｋｅｄＩｎ上的遠程職位發布增加了５倍以上。

從ＷＦＨ到ｈｙｂｒｉｄ ｗｏｒｋ，香港甲級寫字樓空置續升、租金連跌、去中心化持續

，《財政預算案》早前即透露政府正研究將東九龍的５幅商業用地改劃作住宅用途，是靈活應變

還是一葉知秋？三五年料見分曉。

