  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2021 12:27

【ＦＯＣＵＳ】中環商廈租值齊跌，混合工作大勢所趨

　　【ＦＯＣＵＳ】這邊廂，長江中心、國金二期、中環中心等香港頂級商廈租金齊回落；另邊
廂，曾經名噪一時的獨角獸企業、共享辦公室鼻祖Ｗｅｗｏｒｋ，去年據報再虧損３２億美元；
此外，有百年歷史的福特汽車最新允許其３萬名員工可「無限期」繼續在家工作。
　　隨著微軟公布首個年度工作趨勢指數，將「混合工作（ｈｙｂｒｉｄ　ｗｏｒｋ）」稱為下
一個重大顛覆，從企業內部重構到商業地產前景，大變革正蓄勢。

＊中環中心、國金二期難倖免＊

　　世衛宣布肺疫全球大流行剛過一周年，「Ｗｏｒｋ　ｆｒｏｍ　ｈｏｍｅ」、
「Ｌｅａｒｎ　ａｔ　ｈｏｍｅ」大行其道的溢出效應，正愈來愈明顯。
　　差餉物業估價署最新公布的２１╱２２年度應課差餉租值顯示，全港舖位及商業單位下年度
整體租值跌１０﹒２％。其中，２０１７年以４０２億易主的中環中心，有頂層單位租值按年跌
１２％，至少５個年度升勢斷纜；鄰近的另一地標級甲廈國際金融中心２期，有樓層租值總計更
挫近兩成；而長江集團中心、遠東金融中心等全無倖免單位租值下跌。
　　寫字樓坐地生財盛況不再，名噪一時的共享辦公室鼻祖Ｗｅｗｏｒｋ，不單估值從風光時的
高達４７０億美元縮水至９０億美元，據報疫情導致的關閉令其去年再虧損３２億美元，被戲稱
為應改名「Ｗｅｂｒｅａｋ」。

＊遠程職位助吸引多樣化人才＊

　　Ｗｅｗｏｒｋ能否在明年底實現使用率回升至９０％的預測尚未可知，但肺疫或永久改變傳
統工作模式，影響遠未結束。繼音樂串流平台Ｓｐｏｔｉｆｙ月初宣布，允許全球逾
６５００名員工自由選擇在何地工作的永久彈性模式後，在全球擁有１８﹒６萬員工的福特汽車
亦宣布允許其中３萬名員工可「無限期」繼續在家工作，跟推特站在同一戰線。
　　下周起將轉入混合辦公模式的微軟，今日發表《下一個重大顛覆是混合工作－－我們準備好
了嗎？》的報告，指所有企業都應認識到，工作不再局限於傳統的時間和空間概念，採取適當的
「混合工作（即部分人返辦公室工作、部分人留家工作）」方式，對吸引和留住多樣化人才至關
重要。數據就顯示，大流行期間ＬｉｎｋｅｄＩｎ上的遠程職位發布增加了５倍以上。
　　從ＷＦＨ到ｈｙｂｒｉｄ　ｗｏｒｋ，香港甲級寫字樓空置續升、租金連跌、去中心化持續
，《財政預算案》早前即透露政府正研究將東九龍的５幅商業用地改劃作住宅用途，是靈活應變
還是一葉知秋？三五年料見分曉。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS23/03/2021
【FOCUS】中環商廈租值齊跌　混合工作大勢所趨
開市Good Morning23/03/2021
熊麗萍：百度抽中吼位即日沽！
生財有道23/03/2021
【理財專題】綠置居又來了　仲有租置單位點揀好？
中國故事22/03/2021
《神州經脈》中美同意保持溝通　LPR如預期持平　A場穩升
財經熱話22/03/2021
【騰訊預測】券商料騰訊去年多賺三成　遊戲收入強　關注監管風險
香港要聞22/03/2021
35萬人接種首劑疫苗　林鄭：續採購第四款疫苗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金