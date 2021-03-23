《匯市縱橫－蕭啟洪》阿拉斯加炸鮮奶

《匯市縱橫》周末疫情進一步放緩，單日確診人數一度回落至單位數，似乎第四波疫情受控

在望！縱使海外的疫情仍有一點反覆，但在疫苗陸續推進下情況仍審慎樂觀。本港的疫苗進度也

開始發力，第二針剛開始注射。筆者亦因政府放寬了注射群組至３０歲以上而打了第一針，感覺

興奮。同時聞說政府已經在計劃疫苗護照了，終於有望把塵封的旅行箱重現江湖了！懷著期盼的

心情，這周末也外出嘗嘗美食，嘗到了廣東以廚藝稱冠的順德菜，當中的大良炸鮮奶為筆者的最

愛，這道久遺了的菜，忽然令筆者想起了中美這一輪阿拉斯加的戰略對話！



從上周五（１９日）開始，看到互聯網鋪天蓋地都是關於中美戰略對話的報道。其中引用得

最多的是比較１２０年前清政府在八國聯軍攻入北京後簽訂的一條不平等條約（辛丑合約），轉

眼已是兩甲子後的辛丑年，真是此一時彼一時了！這兩天還看到網上推出了「中國人不吃這一套

」這個中國外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在會上的金句的眾多產品（如Ｔ－ｓｈｉｒｔ等

），何等霸氣！得到了大量中國粉絲的青睞！筆者作為中國人當然十分恩惠，但其實細想一下，

美國人對於布林肯的一番對中國強硬的批評說話亦得到了美國國民的青睞吧！各得其所豈非好事

，又何須計較勝負呢！



其實我們客觀地看看這個談判的一些事實。中國應美國邀請到美國最接近中國領土的阿拉斯

加開會。會議分兩天共３個時段。只有開場白招待記者採訪，其後是閉門談判或討論。拜登政府

在會面之前重申了制裁的中港官員名單。據民調顯示美國國內有９０％對中國不友善，當中

７０％贊成強硬對待中國。拜登政府在國內剛看到了疫情的曙光，但仍面對一個極之分化的國家

。特朗普仍野心勃勃，積極部署捲土重來。在這樣的國內環境下，難為溫文意雅的布林肯也要加

辣！但跟蓬佩奧相比，布林肯還是顯得有點柔弱！



一場開場騷上演了對各自民眾的交代，確實並沒有令人十分奇怪的地方，雙方誠意十足。雖

然在會後沒有發表共同公布有點遺憾，但從大家都願意來開會可以看出，中美關係可能已經進入

了緩和的階段，只是雙方仍未能達至共識吧了！筆者估計在拜登總統下，中美分歧及衝突仍為常

態，但具體還是按規矩辦事，與特朗普時代明顯差別！中美關係極可能進入順德大良炸鮮奶時代

，外脆（硬）內軟！



若中美真的趨向緩和，那對於提振經濟會是一件好事。隨著疫苗的進一步推廣，疫苗護照的

推行在即，回復正常生活似乎近在咫尺。加上拜登政府的１萬９千億刺激，美聯儲對量寬的忠誠

，美國經濟樂觀可期。唯一令市場擔心是長債利率飆升（現１﹒７％水平），通脹預期升溫。其

實現美國通脹水平仍處低位，美國國債孳息上升只是對通脹預期升溫而已。現美債曲線（１０年

與２年孳息差）為１５２基點，而近４０年的歷史資料告訴我們，他不升穿２％則情況仍是可控

。對上三次加息前均看到利率曲線上升至２﹒２－２﹒３％水平。因此，美國（以至環球資產）

資產預計仍震盪走高之勢，而最大的風險來自於通脹真的要上來。所以讀者還是對通脹數據多加

注意為上！



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１７１０美元買入黃金已成交，目標１８２０，止蝕１６５０。



澳元：早前建議候於０﹒７６５０買入澳元兌美元已於０﹒７８５０平倉，獲利２００點子。



澳元：本周建議候低於０﹒７６２０買入澳元兌美元，目標０﹒７８２０，止蝕０﹒７４８０。



歐元：本周建議候高於１﹒２０５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１８５０，止蝕１﹒２１５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

