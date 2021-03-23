《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國創新型企業的發展機遇

《ＥＴＦ透視》一年一度的全國人大和政協會議本月在北京召開。國務院總理李克強在「兩

會」政府工作報告中強調，要依靠創新推動實體經濟高質量發展，培育壯大新動能；促進科技創

新與實體經濟深度融合，更好發揮創新驅動發展作用；運用市場化機制激勵企業創新，強化企業

創新主體地位。

創新正成為中國經濟新一輪增長越來越重要的推動力。一系列重大的結構性變革帶來了新的

技術和商業模式，現有的傳統行業正被顛覆，新興行業開始全面崛起。

中國的人口結構變化正在改變消費者的消費偏好和模式，推動新的消費品牌、服務乃至新的

數字化商業模式的出現；隨著中國老齡化社會的到來，對健康醫療的需求推動了生物科技等前沿

領域的發展；而中國對節能減排和環境保護的決心也帶動了新能源技術的推陳出新。

受益於中國政府持續的政策支持、不斷增加的研發投入和龐大的受過高等教育的專業人才的

湧現，一大批致力於技術創新的本土企業成長起來。

中國擁有全球最大的教育體系之一，２０２０年大學畢業生達到８７４萬，創歷史新高。巨

大的人才儲備為中國在尖端前沿技術領域的突破打下了基礎。

世界知識產權組織的報告顯示，中國在２０２０年仍保持國際專利最大申請國地位，共提交

６８７２０件申請，美國以５９２３０件申請緊隨其後。美國自１９７８年《專利合作條約》（

ＰＣＴ）投入運作以來一直保持第一的位置，直到２０１９年，中國首次超過美國成為ＰＣＴ體

系的年度最大用戶。

我們相信，隨著政府進一步確立創新在中國現代化建設中的核心地位，未來將會湧現出更多

本土的創新型企業，為經濟注入新的活力，並為投資者帶來投資機會。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

