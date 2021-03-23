《股壇解碼－戴名》道指終點在望；明輝國際（３８２８）受累疫情

《股壇解碼》道指上周收報３２６２７點，離上月預測道指的今年頂部３４５００點只差兩

千點不到，若以百分點算不足６％，投資者正好趁道指這最後階段的升幅沽售套現。美聯儲宣布

ＳＬＲ豁免措施在月底（３１日）到期後將不會延續，市場對資金需求和加息的預期升溫，美國

長債被拋售，美國１０年期債息觸及１﹒７３％的關口，這些都對美股和全球經濟的後市走向都

會造成決定性的影響，美股下跌風險繼續累積，相信在大戶成功轉身後就會調頭下跌。



＊飲鴆止渴＊



歐美加大力度買債，新一輪放水正式啟動，市場將迎來新一輪資產泡沫，面對貨幣資產貶值

風險，市場風險胃納上升，債券相關工具遭拋售，投資者要多加留意。緬甸局勢升溫，內戰一觸

即發，仰光交易所成交暴跌，走資潮隨時湧現，新興市場風險驟增。阿斯利康疫苗受負面新聞遭

到歐盟多國封殺，疫情反覆不利市場後市走向，最後可能刺破近幾年累積的量寬泡沫。



＊收放自如＊



阿里巴巴（０９９８８）被要求出售媒體業務，加上螞蟻金服遭強力監管的兩項不利傳聞下

，證明在國內經商需要收放自如，公司發展的時候要放手一博，做大做強後要會收斂腳步，過分

壟斷或者寡頭只會令自己的空間收窄，國內機會處處但營商之道還是要守規則，事情讓人聯想到

騰訊（００７００）會否出現同樣情況，投資者不妨拭目以待。中美高層戰略溝通對話結束，會

後各自表述證明雙方意見分歧明顯，但肯定的是拜登政府對中方的態度不如特朗普的強硬，中美

關係能否在美國新政府班子上場後有所突破還是言之過早，但破冰之路已經不如之前的難行，只

要中方能把握好機會，國內經濟有望在外圍打壓力度減弱後強勁反彈。



＊靜觀其變＊



上周恆指全星期仍然是有波幅無升幅，埋單升少少，但１０００點的波幅仍然驚人，但對比

再上一周的１２００點開始有收窄趨勢，當波幅越收越窄後將會出現一浪單邊走勢，但投資者要

小心大單邊市前必有震倉，而且又急又深，２９６００點形成短期小雙頂，２９０７０點守不住

，相信會先下試２７２００點才見支持，牛熊證街貨仍然維持在７８：２２的比例，散戶仍然單

邊看好，短期下跌趨勢不改，預期恆指全年高位在今年第四季出現。



＊股票簡評＊



明輝國際（０３８２８）從事製造和銷售酒店供應品類產品，以及銷售營運用品和設備。提

供由設計方案，化妝品、護膚品包裝到套裝成品服務。去年受疫情所累，集團去年上半年營業額

下跌２８％，股東應佔溢利卻意外增長２６％至４７２１萬，主要受惠於來自健康護理和衛生用

品業務，產品包括口罩和搓手液，單單就該項業務已錄得接近３倍的增長，為明輝國際帶來稅前

盈利超過５０００萬，或多或少和去年年初疫情剛起，人人囤積物資有關，相信下半年的表現亦

會有所回落。至於財務方面，集團的潛在風險主要來自大量的應收帳和物業廠房估值已佔總資產

值的一半，假若應收帳和廠房物業估值出現大幅減值的情況，明輝國際的償付能力將會被大幅削

弱。由於不同地區因應疫情和經濟下行而推出多項政府補貼及成本減免政策，明輝國際亦因此錄

得１３００萬的收益進帳，佔集團上半年度純利約３０％，其中大部分來自中國地區，當補貼和

優惠政策在下半年度減少後將直接影響明輝國際的整體盈利。預期在銷售回落，補貼減退和應收

帳可能出現壞帳的情況下，明輝國際的下半年業績很有可能出現大幅倒退，加上成交量長期偏低

，投資者不宜因低ＰＥ而貿然入市，投資者可考慮在０﹒５５元附近買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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