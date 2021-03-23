【新冠疫苗】聶德權：計劃放寬全港３０歲以下市民接種疫苗

《經濟通通訊社２３日專訊》統籌新冠疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權在電台節目

上表示，將繼續放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港３０歲以下市民，最終目標是１６歲以

上市民也可參與接種，當局有決定時會適時公布。



＊呼籲市民積極接種＊



聶德權稱，疫苗供應情況穩定，港府現時訂購的疫苗將在半年內分６批抵港。他解釋，疫苗

到港日期亦受儲存空間影響，例如ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫苗要儲存在零下７０度冷凍倉

，需要市民積極接種，以騰出儲存空間再接收新一批疫苗。

他指，以昨日為例，全日有２﹒５萬名市民接種第一劑，但接種中心可以應付５萬人接種，

日後即使放寬任何出入境限制，出門的市民都需要約６星期等待人體產生抗體反應，呼籲市民積

極接種。



＊梁子超：７月前未必可覆蓋大部分人口＊



另外，呼吸系統專科醫生梁子超表示，按目前疫苗接種進度，本港未必能在７月前覆蓋到大

部分人口，若要達到免疫屏障，需要七成人口接種。他警告變種病毒威脅不斷增加，認為確診個

案要每星期減半，才可進入明確下降軌，目前距離清零仍要很多個星期。

對於安老院院友或家人打疫苗後或可放寬探訪，梁子超認為，最重要是疫情控制情況，疫苗

保障並非百分百，如果疫情不受控，放寬的空間很小。（ｃｌ）

