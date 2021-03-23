  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2021 09:25

【新冠疫苗】聶德權：計劃放寬全港３０歲以下市民接種疫苗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》統籌新冠疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權在電台節目
上表示，將繼續放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港３０歲以下市民，最終目標是１６歲以
上市民也可參與接種，當局有決定時會適時公布。

＊呼籲市民積極接種＊

　　聶德權稱，疫苗供應情況穩定，港府現時訂購的疫苗將在半年內分６批抵港。他解釋，疫苗
到港日期亦受儲存空間影響，例如ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫苗要儲存在零下７０度冷凍倉
，需要市民積極接種，以騰出儲存空間再接收新一批疫苗。
　　他指，以昨日為例，全日有２﹒５萬名市民接種第一劑，但接種中心可以應付５萬人接種，
日後即使放寬任何出入境限制，出門的市民都需要約６星期等待人體產生抗體反應，呼籲市民積
極接種。

＊梁子超：７月前未必可覆蓋大部分人口＊

　　另外，呼吸系統專科醫生梁子超表示，按目前疫苗接種進度，本港未必能在７月前覆蓋到大
部分人口，若要達到免疫屏障，需要七成人口接種。他警告變種病毒威脅不斷增加，認為確診個
案要每星期減半，才可進入明確下降軌，目前距離清零仍要很多個星期。
　　對於安老院院友或家人打疫苗後或可放寬探訪，梁子超認為，最重要是疫情控制情況，疫苗
保障並非百分百，如果疫情不受控，放寬的空間很小。（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道23/03/2021
【理財專題】綠置居又來了　仲有租置單位點揀好？
中國故事22/03/2021
《神州經脈》中美同意保持溝通　LPR如預期持平　A場穩升
財經熱話22/03/2021
【騰訊預測】券商料騰訊去年多賺三成　遊戲收入強　關注監管風險
香港要聞22/03/2021
35萬人接種首劑疫苗　林鄭：續採購第四款疫苗
財經熱話22/03/2021
【百度上市】第二上市股首掛升幅見受限　麥嘉嘉:百度宜揸不宜追
FOCUS22/03/2021
【FOCUS】歐洲第三波蓄勢待發　英國歐盟「搶疫苗」升溫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金