【新冠疫苗】聶德權：計劃放寬全港３０歲以下市民接種疫苗

《經濟通通訊社２３日專訊》統籌新冠疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權在電台節目
上表示，將繼續放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港３０歲以下市民，最終目標是１６歲以
上市民也可參與接種，當局有決定時會適時公布。
＊呼籲市民積極接種＊
聶德權稱，疫苗供應情況穩定，港府現時訂購的疫苗將在半年內分６批抵港。他解釋，疫苗
到港日期亦受儲存空間影響，例如ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫苗要儲存在零下７０度冷凍倉
，需要市民積極接種，以騰出儲存空間再接收新一批疫苗。
他指，以昨日為例，全日有２﹒５萬名市民接種第一劑，但接種中心可以應付５萬人接種，
日後即使放寬任何出入境限制，出門的市民都需要約６星期等待人體產生抗體反應，呼籲市民積
極接種。
＊梁子超：７月前未必可覆蓋大部分人口＊
另外，呼吸系統專科醫生梁子超表示，按目前疫苗接種進度，本港未必能在７月前覆蓋到大
部分人口，若要達到免疫屏障，需要七成人口接種。他警告變種病毒威脅不斷增加，認為確診個
案要每星期減半，才可進入明確下降軌，目前距離清零仍要很多個星期。
對於安老院院友或家人打疫苗後或可放寬探訪，梁子超認為，最重要是疫情控制情況，疫苗
保障並非百分百，如果疫情不受控，放寬的空間很小。（ｃｌ）
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