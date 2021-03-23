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23/03/2021 13:06

【初選案】尹兆堅保釋申請被拒，須繼續還柙


　　《經濟通通訊社２３日專訊》４７名民主派因「３５＋初選」被控串謀顛覆國家政權罪一案
，其中１１人獲准保釋，３６人須還押。正還柙的民主黨前立法會議員尹兆堅今早向高等法院申
請保釋。案件由《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰審理，杜官聽罷陳詞後，拒絕尹兆堅
的保釋申請。（ｃｌ）（ｚｚ）

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