【初選案】尹兆堅保釋申請被拒，須繼續還柙



《經濟通通訊社２３日專訊》４７名民主派因「３５＋初選」被控串謀顛覆國家政權罪一案

，其中１１人獲准保釋，３６人須還押。正還柙的民主黨前立法會議員尹兆堅今早向高等法院申

請保釋。案件由《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰審理，杜官聽罷陳詞後，拒絕尹兆堅

的保釋申請。（ｃｌ）（ｚｚ）

