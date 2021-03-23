【新冠肺炎】袁國勇：健身中心若人多，最好每小時換氣１２次

《經濟通通訊社２３日專訊》西營盤健身中心ＵＲＳＵＳ Ｆｉｔｎｅｓｓ群組累計１４７

人確診。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨天與衞生防護中心總監林文健及機電

工程署人員，到ＵＲＳＵＳ視察，發現健身中心內沒有良好的鮮風系統，相信是導致爆發疫情的

原因。他相信健身中心要符合當局的通風要求才可以重開。

袁國勇認為，健身中心的流程做得不錯，亦有嚴格的戴口罩規定，但機電署人員找不到鮮風

抽入系統，導致沒有足夠鮮風進入以稀釋室內空氣微粒，相信是今次爆疫的的主因。

袁國勇呼籲，健身業界應找專業人士檢視中心內的鮮風流動是否足夠，又說鮮風流量至少應

與食肆看齊，每小時換氣６次，若室內人多、運動量大，最好每小時換氣１２次。他相信，今次

爆發感染群組的健身中心，符合到當局的通風要求，才可重新開業。

袁國勇舉例，如有患者進入有關健身中心，即使不做運動，每分鐘可噴出６公升空氣，運動

期間更可噴出近５０公升空氣，若沒有鮮風進入以稀釋有病毒的微粒，可導致空氣內積聚。他說

，即使中心內員工等都有戴口罩，亦不能百分百濾過有關微粒，可令不少人受感染。（ｃｌ）

