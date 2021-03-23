【香港政情】區諾軒大聲公襲警案，上訴庭改判囚９周

《經濟通通訊社２３日專訊》立法會前議員區諾軒去年被裁定兩項襲警罪成，早前被判處

１４０小時社會服務令，律政司不服，申請覆核刑期，上訴庭今日聽罷陳詞後，改判區諾軒入獄

９星期。

區諾軒涉及民主派初選案，涉嫌違反《香港國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，正被還柙

。他出庭時，有家屬及公眾人士向他揮手，並叫他加油，區諾軒亦向他們揮手回應。

事發於前年７月，區諾軒在旺角調停警察清場，期間用米高峰敲打警盾，並用擴音器「大聲

公」向警員近距離發言。律政司一方在庭上展示多條片段，顯示區諾軒多次將「大聲公」靠近警

員及指向其耳朵，認為裁判官沒有充分考慮，並嚴重低估襲警罪的嚴重性，又認為案件並非特殊

情況，所以應該判處監禁式刑罰。

代表區諾軒的資深大律師表示，區諾軒在言語、行為上都有真誠悔意，而區當時站在警方防

線前是想保護示威者，又提到現場曾聽到呼叫「有人跌倒」、「人踩人」等，所以區諾軒要求與

警方對話及暫停推進。

不過，首席法官潘兆初和上訴庭法官彭偉昌均質疑，如果區諾軒當時想化解情況，不需要以

「大聲公」向警員講粗言穢語，可接受警方勸喻離開現場。（ｃｌ）（ｚｚ）

