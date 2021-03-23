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23/03/2021 16:49

【潛逃離港】１２港人案７人案件提堂，全部押後再訊

　　《經濟通通訊社２３日專訊》１２名港人於去年８月涉潛逃離境被廣東海警截獲，其後被判
囚在深圳鹽田看守所服刑，其中８人昨日（２２日）在內地刑滿出獄被押返香港。當中７人在香
港涉及的案件，今日分別在東區、粉嶺、屯門裁判法院及區域法院提訊。
　　其中張俊富、張銘裕及嚴文謙三人的案件，今早在東區裁判法院提訊。控方表示，由於３人
正接受隔離檢疫，故申請將案件延至本月３１日再訊。據悉，案件下次提堂時，３人亦因檢疫未
完成而不會應訊，只因法例受限而須將案件定於下周再訊。
　　控罪指，３人與黃振強、吳智鴻及其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員。張俊富則另被
控管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪。
　　至於黃偉然及郭子麟面對的案件今早分別在粉嶺及屯門裁判法院提堂。控方分別指，兩人須
檢疫，要求將案件延至本月３１日再訊。
　　另外，李子賢及鄭子豪的案件在區域法院提堂，兩人同樣正接受強制檢疫令，沒有出庭，案
件押後至４月８日再訊。
　　涉案８人分別是李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然，因
偷越邊境罪成，各被判囚７個月，以及罰款１萬元人民幣，昨日刑滿出獄及移送返港。（ｃｌ）
（ｚｚ）

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