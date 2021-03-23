【新冠肺炎】伊利沙伯醫院８９歲男患者離世，累計２０４人病逝

《經濟通通訊社２３日專訊》醫管局公布，一名８９歲確診感染新冠肺炎的男病人（個案編
號：９０６６）今日離世。疫情至今，本港累計有２０４名患者病逝。
醫管局指，病人本身有長期病患，於１月５日因咳嗽、流鼻水及食慾不振，到伊利沙伯醫院
急症室求診，其後確診感染２０１９冠狀病毒病，並入住隔離病房接受治療。病人情況持續惡化
，延至今日下午１時３０分離世。（ｃｌ）
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