【企業盈警】上海証大（００７５５）料全年虧損升１０％

《經濟通通訊社２３日專訊》上海証大（００７５５）公布，預期截至去年１２月３１日年

度虧損按年升１０％。

該集團指，由於期內物業交付及相關確認收入大增，使預期營業額及毛利將分別大幅增加約

２﹒４倍及約７０％，同時使本年度稅前虧損比２０１９年度減少約２５％。然而，由於期間所

得稅及土地增值稅的計提因物業交付增加而相應大幅增加，預期除稅後虧損將較２０１９年度的

除稅後虧損增加約１０％。（ｗｈ）

