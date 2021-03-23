【企業盈警】華僑城（０３３６６）料全年溢利大減

《經濟通通訊社２３日專訊》華僑城（０３３６６）公布，預期截至去年１２月３１日年度
溢利比２０１９年度約２﹒６７億元人民幣將大幅減少。
該集團指，新型冠狀病毒疫情爆發對全球經濟造成強烈衝擊，而營公司業務同受影響，導致
應佔聯營公司溢利減少，並影響投資收益。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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