【企業盈警】中國全通（００６３３）料全年虧損最少逾３億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》中國全通（００６３３）公布，預期截至去年１２月３１日年

度淨虧損不少於約３﹒２８億元人民幣，而２０１９年度則錄得淨虧損約２６﹒６億元人民幣。

該集團指，虧損減少主因營運所得毛利增加、期內信貸虧損準備減少及計息借款的融資成本

下跌。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

