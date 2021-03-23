【企業盈警】興達國際（０１８９９）料全年純利跌最少６０％

《經濟通通訊社２３日專訊》興達國際（０１８９９）公布，預期截至去年１２月３１日年

度純利將較２０１９年度跌５０％至６０％。

該集團指，該減少主因確認以股份為基礎的付款若干非現金開支約２﹒７１億元人民幣。倘

不包括有關影響，應佔經調整溢利將較２０１９年度增加１０％至２０％。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

