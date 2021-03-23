【企業盈警】金活醫藥（０１１１０）料全年純利跌最多７５％

《經濟通通訊社２３日專訊》金活醫藥（０１１１０）公布，預期截至去年１２月３１日年
度純利將較２０１９年度的４３４０萬元人民幣減少約７０％至７５％。
該集團指，純利下降主因受新型冠狀病毒疫情影響，康萃樂益生菌產品系列於港澳總收益下
跌約７０％至７５％，以及行政開支增加約３５％至４０％，主要由於康萃樂益生菌產品系列銷
售下跌，導致相關舊存貨撥備增加。
該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）
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