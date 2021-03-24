《出旗制勝－麥穎儀》騰訊小米業績，繼續看好可留意購證

《出旗制勝》恆指上日（２３日）高開低走，曾跌逾５００點，科網股普遍要跌。隔晚道指

跌３０８點，今早（２４日）港股跟隨美股低開６０點，之後跌幅擴大至６００點之上，失守

２８０００點關口。上日恆指成分股成交額排名前三有騰訊（００７００）９２﹒５億、美團（

０３６９０）８３﹒２億及阿里（０９９８８）６０﹒５億。本周繼續有不少個股公布業績，騰

訊、小米業績將於今日放榜。

騰訊自３月初７００元之上跌至近期６３０元區間上落，股價已回落不少。昨日更跌穿

１００天線，收報６２８﹒５元，全日跌０﹒８％。北水資金流方面，騰訊繼續獲北水支持，截

至上日已錄得連續６日？流入。市場上有大行預測騰訊２０２０年非國際財務報告準則純利介乎

１１９０億至１２６１億元人民幣，按年增加２６﹒１％至增加３３﹒７％。如投資者繼續看好

騰訊後市及績前最後部署或可留意騰訊購２０７４３，行使價７５６﹒０５元，實際槓桿６﹒７

倍，引伸波幅４０﹒７８％，換股比率５００兌１，２０２１年０９月０２日到期。

外電報道，騰訊旗下兩大遊戲直播平台虎牙及鬥魚合併的交易或受國內監管機構關注，由於

目前騰訊已擁有８０％遊戲直播市場的市佔率，擔心合併或令騰訊獲得壓倒性的優勢並壟斷市場

。如投資者看淡騰訊或可留意騰訊沽１８２７２，行使價５６５﹒８元，實際槓桿８﹒５倍，引

伸波幅３４﹒５１％，換股比率１００兌１，２０２１年０６月２３日到期。

小米（０１８１０）同樣將於今日公布業績。昨日小米隨大市跌，曾挫超過半成，見５日低

位，收報２５﹒６５元。截至本周一北水錄得連續５日淨流入。早前美國聯邦法官已經暫停對小

米的投資禁令，另外報道指小米有機會再度被納入標普道瓊斯指數。繼續看好或可留意小米購

２４４１３，行使價３０﹒０５元，實際槓桿５﹒０倍，引伸波幅５３﹒２２％，換股比率１０

兌１，２０２１年０８月２４日到期。

中移動（００９４１）將於明日（２５日）公布末期業績。昨日股價見５日低位全日跌近１

％。看好或可留意中移動購１６５６４，行使價６３﹒４３元，實際槓桿７﹒８倍，引伸波幅４

２﹒７１％，換股比率１０兌１，２０２１年０７月２７日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

