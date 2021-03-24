《ＥＴＦ解碼－羅博仁》為新經濟ＥＴＦ「把脈」

《ＥＴＦ解碼－羅博仁》繼去年新經濟ＥＴＦ推動香港ＥＴＦ市場創成交額紀錄後（請參閱

「分析ＥＴＦ年度排行榜」一文），踏入２０２１年，新經濟ＥＴＦ的交投持續活躍，今年首兩

個月資金流入規模達到９１億港元。

年初以來，香港ＥＴＦ市場共有７隻新上市ＥＴＦ，當中４隻就以新經濟為主題，究竟新經

濟ＥＴＦ的交投於今年能否維持活躍？預期有哪些因素或將推動香港新經濟ＥＴＦ的發展？本文

將深入探討。



＊上市改革促成新經濟生態圈形成＊



香港交易所於２０１８年改革上市制度，在《主板上市規則》（「上市新規」）中新增三個

章節，此舉為香港發展成為新經濟企業集資中心奠下穩固根基。在香港交易所首發集資的新經濟

公司數量從２０１７年的１４家，增加至２０２０年的５１家，集資金額則由２０１７年的

４４０億港元大幅增加４７３％至２０２０年的２５２０億港元。

香港已逐漸成為新經濟企業的其中一個理想的國際資本市場，亦為ＥＴＦ發行商創造了更多

開發新產品的機會。以新推出的恆生科技指數為例，該指數於２０２０年７月推出，當中約有

３０％指數權重分配至於上市新規下上市的新經濟企業。在該指數推出後首六個月，共有６隻（

包括兩隻槓桿及反向產品）追蹤該指數的ＥＴＦ於香港上市。此外，據香港交易所統計，該６隻

產品於２０２０年的平均每日成交額達２﹒８７億港元，資金流入規模達７３億港元，反映新經

濟企業的集資活動活躍，可帶動香港ＥＴＦ市場的增長。



＊新經濟ＥＴＦ展現「行業多樣性」＊



香港交易所上市新規今年踏入三周年，期間，香港的新經濟市場的發展越見成熟，亦推動市

場上的產品更多元化。以往，在香港交易所上市的新經濟ＥＴＦ多偏重與互聯網相關的主題，這

情況在去年出現變化：２０２０年在香港上市的新經濟ＥＴＦ涵蓋多個中國新經濟板塊，包括清

潔能源、消費品及電動汽車等，提升了新經濟ＥＴＦ的「行業多樣性」，亦為投資者提供了更多

投資中國新經濟的選擇。

除了有些投資者會考慮運用新經濟ＥＴＦ來分散投資於各新興行業外，創造「額外回報」（

ａｌｐｈａ）或許亦是另一些投資者選擇新經濟ＥＴＦ的主因之一。在創造額外回報方面，主動

型ＥＴＦ不必追蹤指數表現，基金經理在選股方面有較大靈活性，這類ＥＴＦ一般以跑贏市場指

數為投資目標。然而，主動型ＥＴＦ亦涉及風險，例如市場風險及選股風險等，其回報有機會低

於市場指數。



＊主動型管理新經濟ＥＴＦ的發展＊



儘管主動型新經濟ＥＴＦ在香港仍處於起步階段，但隨著更多ＥＴＦ發行商推陳出新，或許

我們會看見更多主動型新經濟ＥＴＦ在港上市。事實上，一隻投資於中國創新企業的主動型ＥＴ

Ｆ剛於本月（２０２１年３月）在香港交易所上市，該ＥＴＦ投資於５Ｇ、雲端計算、延長壽命

科技、電競等主題。隨著新經濟領域持續擴闊，或將有更多投資於相關範疇的主動型ＥＴＦ面世

。

ＥＴＦ為投資者提供投資新經濟行業的投資工具，然而，與所有投資一樣，ＥＴＦ涉及風險

，無法保證獲利，投資者在作出任何投資決定之前，應先了解ＥＴＦ的投資風險。

《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》

