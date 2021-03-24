《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局的糊塗話

《缸邊隨筆》３月１日，筆者有文：「不識息的美儲局」，正擔心是否自己講過頭時。３月

２２日，美國有位仁兄Ｇｕｇｇｅｎｈｅｉｍ是Ｓｃｏｔｔ Ｍｉｎｅｒｄ的ＣＩＯ

（Ｃｈｉｅｆ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｏｆｆｉｃｅｒ）首席投資主事，謂美儲局鮑威爾向債

券市場發出矛盾信息。



他的文章配上幾張相片，其中一張是：Ａ Ｄｒｕｎｋ Ｍａｎ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｎｏｗ

：Ｔｈｅ Ｒａｎｄｏｍ Ｗａｌｋ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｅｓｔ Ｒａｔｅ（醉酒佬行雪地；利

率無序步）。



Ｇｕｇｇｅｎｈｅｉｍ講的是：



（１）美儲局的鴿息論，是支持了短債；



（２）美儲局又謂經濟會好，通脹升多Ｄ也無壞，就刺激了長期的債息升。這個壓短息谷長

息的言論，會使整條美債孳息曲綫陡斜了，就如搖搖板，一頭低，另頭高。



＊美１０年債息 １﹒５至１﹒７厘徘徊＊



一直以來，外資買美債，是因為美債與外國債的息差有足夠差價去做外匯對沖，美儲局對美

債息，又利好又利淡的說話，嚇怕了這些外資的美債投資者，使他們不敢買美債。留意美債息與

日、歐１０年債息差的變化，近日因為美債息升了，所以是有利外資流入買美債的。



依這個勢頭看，美債息近來是到了個平衡點，沽債的勢頭是暫緩下來，即是美１０年債息可

望在１﹒５至１﹒７厘區徘徊，這有利股市。



如果美１０年債息有失控可能，美儲局應會出面托債券價（即買入債券）。看勢頭，投資者

暫已習慣了１﹒５至１﹒７厘的美１０年國債，股市應進入個穩定期，股市投資者又會來個價值

重估後的買貨，直到下轉美儲局又再胡言亂語為止。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

