【企業盈警】百信國際（５７４）料去年淨虧損擴大至最少四億人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》百信國際（００５７４）料去年底止全年虧損淨額擴大至最少
４億元（人民幣，下同）。主要受累經營表現轉差，導致毛利減少及考慮到目前預計集團將無法
自其業務已受到中國ＣＯＶＩＤ－１９疫情不利影響之若干中國客戶收取逾期應收賬款，綜合損
益表內確認應收款項減值虧損約３﹒２９億元。該公司上年同期淨虧損為１﹒９３億元３。
相關業績料於下周三（３１日）刊發。（ｎｓ）
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