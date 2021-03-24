【吉利扭軚】吉利估值高續回吐，黃德几：基本面無變望１８元喘定

《經濟通通訊社記者吳藹林２４日報道》吉利汽車（０００１７５）股價由去年尾至今年初

炒作一段時間，於１月尾見頂３６﹒４５元並開啟跌浪，近日受業績遜預期、有傳回Ａ遇阻、

工信部擬撤銷《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》車型名單等負面因素拖累下，股價已跌

穿十天線，且自高位回落逾４６％。有分析認為，吉利（００１７５）基本因素不變，股價下跌

主因是早前炒作過高，加上市場氣氛偏淡。



＊業績遜預期，大行降目標價＊



吉利截至去年１２月底止全年純利５５﹒３４億人幣跌３２﹒４％，每股基本盈利０﹒５６

人幣，末期息減少兩成至０﹒２港元。野村發表研究報告指，吉利盈利低於該行及市場預期２３

％，主因毛利率較預期低１﹒３個百分點及營銷費用率高預期１個百分點，導致去年下半年利潤

跌２３％，故將目標價調低１７﹒３％至２７﹒８元，維持「買入」評級。大和指吉利盈利遜預

期，利潤率惡化，而集團今年開始生產高端智能電動車，擔憂新品牌或會造成虧損，因而削目標

價４５％至２２元，評級由「買入」下調至「持有」。



＊傳定位問題科創板上市遇阻＊



另外，外媒傳出吉利汽車科創板上市因高科技定位問題遇阻，內地監管部門質疑吉利是否足

夠高科技發展而在創科板掛牌。針對外媒報道，吉利控股副總裁楊學良回應指出，目前沒有進一

步消息可提供，根據上市進程信息披露規範，一切以監管層批復為準。

受上述種種消息拖累，吉利汽車股價早市急跌１３﹒２６％收１９﹒５６元，其他汽車股亦

受影響，比亞迪（０１２１１）半日收１７０﹒８元跌５﹒４３％。



＊晶片短缺或導致產能受限制＊



金利豐證劵研究部董事黃德几對《經濟通通訊社》表示，吉利汽車擁有新能源和新經濟概念

，因此炒作後推高股份估值，現時市場趨向讓高估值股份回吐，而晶片短缺或導致產能受限是行

業正面對的困難。集團基本利好因素無變，包括母企吉利控股和百度（０９８８８）的合作，還

有吉利汽車本身和富豪汽車的合作計劃。該股技術上暫無回穩訊號，望跌至１８元可喘定。

另外，同樣高估值的是比亞迪股份，黃德几認為若股價跌穿１６３﹒５元，則下試二百五十

天線（１２６﹒４６元）。

