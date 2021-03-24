【代幣狂熱】特斯拉在美國支援以比特幣購買產品

《經濟通通訊社２４日專訊》特斯拉官方網站顯示，公司目前支持美國客戶以比特幣購買產

品，並將考慮在將來擴展到其他市場，而比特幣是特斯拉當前唯一接受的加密貨幣。

據官網指引，客戶可以掃描ＱＲ碼作出支付，或者在自己的比特幣戶口貼上確切的收款地址

。如果客戶沒有發送確切的金額，訂單被會取消，而且客戶不可以使用多個比特幣戶口作出支付

。（ａｌ）

