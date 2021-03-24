【新冠肺炎】歐盟擬進一步收緊疫苗出口，世衛籲不應囤積疫苗

《經濟通通訊社２４日專訊》據彭博社引述歐盟高級官員透露，歐洲今日將公布更嚴格規定

，歐盟向世界各地的疫苗出口可能面臨嚴重中斷。

現行機制確保歐盟對約９０個國家或地區的疫苗供應不會中斷，此外還為已經履行對歐洲交

付承諾的輝瑞、Ｍｏｄｅｒｎａ提供保護，不過目前布魯塞爾正起草更嚴格規定，並可能取消上

述兩項豁免。

目前歐盟是世界上最大的疫苗生產地之一，今次決定可能會打擊許多國家，同時意味歐盟的

疫苗供應爭奪戰正愈演愈烈。

世界衛生組織（ＷＨＯ）總幹事譚德塞則警告富裕國家不要囤積疫苗，強調最近新增病例和

死亡病例增加非常令人擔憂，目前繼續看到病毒變種、疫苗接種不公平所帶來的影響。

他強調疫苗開發的進展帶來希望，但富裕國家並未與貧窮和開發中國家公平分享疫苗，而隨

著疫情繼續傳播，可能會出現更多變種病毒，包括可以逃避疫苗的變種病毒，而在經濟和流行病

學上只會自食其果。

另外輝瑞最新表示已開始在美國進行新冠肺炎口服藥物的早期階段試驗，可作為初期感染症

狀病患的治療藥物。

阿斯利康則表示將在４８小時內發布三期美國疫苗試驗的最新結果，日前美國國家過敏及傳

染病研究所批評阿斯利康使用過時訊息，顯示疫苗免疫反應表現的良好程度。（ａｌ）

