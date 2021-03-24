【全球放水】達拉斯聯儲行長：預期聯儲局明年開始加息

《經濟通通訊社２４日專訊》美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗周二（２３日）接受訪問

時表示，經濟前景已明顯改善，故預計聯儲局最快可能明年開始加息。

他亦明言自己是支持縮減貨幣政策的早期倡導者，並且比儲局官方平均預期更激進。他最新

預計今年美國經濟將增長６﹒５％，而通脹在明年穩定下來前將升達２﹒５％。

不過他表示需要看到經濟出現好轉，然後才會支持儲局縮減支持力度，他亦補充儲局在加息

前需要先減少資產購買。

他又預計美國十年期國債孳息率將進一步升至１﹒７５％至２％，並且不支持運用貨幣政策

影響孳息曲線。

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德亦預計今年通脹率將觸及２﹒５％，明年亦不會下降太多

，而聯儲局應該樂見這情況，並將視為再次確認通脹目標的途徑。

他又預計美國今年經濟將快速增長，國內生產總值（ＧＤＰ）將增長６﹒５％，失業率降至

４﹒５％，不過強調需要實際數據驗證這想法。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克則表示，目前財政及貨幣刺激可能會導致物價跳升，並

使通脹在未來幾個月難以估量，但不會導致失控情況。

他表明了解市場擔心過多資金購買資產，推動價格上漲，但這些刺激資金並非永久性存在，

而如果刺激措施效應消退，這就是通脹的真實信號。



＊儲局理事布雷納德：耐心達成兩目標才加息＊



聯儲局理事布雷納德周二直言，儲局將決心和耐心等待實現就業和通脹方面的目標，繼而才

會在經濟復甦過程中撤走支持措施。

她強調儲局收緊貨幣政策的任何行動，都是基於上述兩條件，而不是在失業率下降、通脹顯

示回升跡象下採取先發制人的行動，至今亦未有證據表明通脹預期正偏離儲局目標，重申過早撤

走資產購買計劃或加息，可能會影響許多財務上脆弱的國民。不過她與其他儲局官員一樣認為經

濟前景大大改善，預計今年經濟增長約６﹒４％。

布雷納德又透露金融穩定氣候委員會將負責制定、實施一項評估和應對氣候相關金融穩定風

險的計劃，儲局正投資於研究和建構工作，以衡量氣候事件對企業至宏觀經濟的潛在威脅。

她指出氣候變化可以被視為來自金融系統外，對金融穩定構成衝擊的類似因素，如疫情這些

難以準確預測的事件。

她亦承認這項工作頗具挑戰性，因為當中涉及擾亂天氣模式、水供應和大面積可居住性，這

意味著即使消息靈通的投資者，也可能低估與氣候變化有關衝擊發生的可能性，從而帶來系

統性錯誤定價風險。（ａｌ）

