《台股攻略－馮偉明》台股震盪持續，險守萬六點關口

《台股攻略》歐洲憂疫情再起拖慢經濟復甦，導致歐美股市昨晚收跌，影響亞太區主要股市

大幅調整。台股今日（２４日）於早段大跌超過２００點，一度跌穿萬六點關口，隨後跌勢有所

收窄，最終收１６０３２點，跌１４５點，成交金額進一步縮減至３１５６億元（新台幣．下同

）。

台積電成為今日大市重挫的主因。Ｉｎｔｅｌ宣布將斥資２００億美元於美國亞利桑那州興

建兩座半導體工廠，設立代工部門。市場憂慮Ｉｎｔｅｌ此舉有向台積電正面交鋒搶生意之嫌，

導致台積電ＡＤＲ股價跌近３％。而正股今早以５７１元裂口低開，創下牛年以來新低價，最終

收５７６元，跌１８元。其他電子權值股亦被拖累，鴻海連升多日後回調，收１２８元，跌

２﹒５０元。大立光收３２４０元，跌６０元。聯發科逆市上升，收８９４元，升２４元，成為

撐市主力。資金持續流向非電子股板塊，航運股今日止跌回升，長榮海運反彈２％，收

４３﹒７０元，而陽明海運及萬海航運力守紅盤，分別收３３﹒８０元及５２元，同樣升

０﹒３０元。生物科技股表現出色，台康及太景ＫＹ升至漲停，台耀升超過６％，大學光升超過

５％，易威升４％，生泰、美時及智擎升３％，訊聯、寶齡富錦、順藥及杏國升超過２％。

台股後續仍以台積電走勢為指標，投資者應留意其未來兩天之走勢，若跌穿支持位，台股則

需要更長時間整理。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

