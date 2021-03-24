  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2021 18:01

《台股攻略－馮偉明》台股震盪持續，險守萬六點關口

　　《台股攻略》歐洲憂疫情再起拖慢經濟復甦，導致歐美股市昨晚收跌，影響亞太區主要股市
大幅調整。台股今日（２４日）於早段大跌超過２００點，一度跌穿萬六點關口，隨後跌勢有所
收窄，最終收１６０３２點，跌１４５點，成交金額進一步縮減至３１５６億元（新台幣．下同
）。
　　台積電成為今日大市重挫的主因。Ｉｎｔｅｌ宣布將斥資２００億美元於美國亞利桑那州興
建兩座半導體工廠，設立代工部門。市場憂慮Ｉｎｔｅｌ此舉有向台積電正面交鋒搶生意之嫌，
導致台積電ＡＤＲ股價跌近３％。而正股今早以５７１元裂口低開，創下牛年以來新低價，最終
收５７６元，跌１８元。其他電子權值股亦被拖累，鴻海連升多日後回調，收１２８元，跌
２﹒５０元。大立光收３２４０元，跌６０元。聯發科逆市上升，收８９４元，升２４元，成為
撐市主力。資金持續流向非電子股板塊，航運股今日止跌回升，長榮海運反彈２％，收
４３﹒７０元，而陽明海運及萬海航運力守紅盤，分別收３３﹒８０元及５２元，同樣升
０﹒３０元。生物科技股表現出色，台康及太景ＫＹ升至漲停，台耀升超過６％，大學光升超過
５％，易威升４％，生泰、美時及智擎升３％，訊聯、寶齡富錦、順藥及杏國升超過２％。
　　台股後續仍以台積電走勢為指標，投資者應留意其未來兩天之走勢，若跌穿支持位，台股則
需要更長時間整理。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/03/2021
《神州經脈》中歐投資協定審議遭擱置　滬指兩連挫　人幣創今年低
香港要聞24/03/2021
【新冠疫苗】復必泰疫苗瓶蓋包裝有瑕疵　港澳暫停接種
財經熱話24/03/2021
【吉利跣胎】吉利估值高續回吐　黃德几:基本面無變望18元喘定
FOCUS24/03/2021
【FOCUS】花旗國基建「老破舊」　拜登「三萬億」大計難卜
開市Good Morning24/03/2021
陳鳳珠：建議吉利繼續守！
數碼轉型攻略24/03/2021
系統化大學虛擬就業博覽 僱主收獲人才無難度
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金