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即市新聞

24/03/2021 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨跌浪目標２７９７８

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、電
訊業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為碧桂
園服務（０６０９８）、昆侖能源（００１３５）與閱文集團（００７７２），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選快手（０１０２４）與吉利汽車（００１７５）與頤海國際（０１５７９）。
　　昨晚（２３日）美股表現欠佳，證明筆者上周「美股可能已經正式展開短期調整」的說法並
非過慮。恆指期貨已跌抵２８１１１，低於本月９日低位２８２８３，令港股短期形勢變得複雜
。波浪理論方面：（４）－ｂ浪依然有可能在運行中，但可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪
，屬於「不規則平勢形」。價位自上月１８日高位３１１１６起，至２８２８３止的跟浪為（４
）－ａ浪，其後上演的（４）－ｂ－ａ浪止於１８日高位２９５７５，而（４）－ｂ－ｂ浪的１
﹒２３６倍╱１﹒３８２倍量度跌幅目標為２７９７８╱２７７８９（未必會到達）。１２日高
位２８５６８曾被假升破，乃其後出現積極的沽盤的原因之一。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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