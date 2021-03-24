《古臣周記－古臣》融創中國分注買入，負債改善＋估值便宜

《古臣周記》孖屐繼續波動，股民繼續唔太鍾意高估值佬，所以阿臣呢轉向大家推薦買內房

龍頭之一嘅融創中國（０１９１８）。



＊行業最壞時刻已過＊



隨著經濟逐漸復甦且通脹恢復，全球開始接種疫苗，舊經濟行業開始報復性反彈，故孖屐投

資取向切換不可逆十轉。阿臣估計今轉舊經濟佬炒作將持續一段時間，非以往須臾之勢，過去數

月不理性地炒高估值股情境亦不復再。

阿臣料內房行業最壞時刻已過。甚麼收緊融資渠道，「三條紅線」及「房住不炒」等不利消

息行業言籠罩已久，內房板塊積弱嘅勢態已反映不少。阿臣覺得，阿爺長遠對內房採取「忽冷忽

熱」態度，因神州需靠內房撐起經濟，斷估不敢貿然自廢武功。根據神州統計局數據，去年房地

產業增加值佔ＧＤＰ比重約７巴仙。所以，估計阿爺只會係樓市過熱市之時「潑一潑冷水」，降

溫後便稍微鬆綁，形成一個樓價合理溫和上升循環。

再者，神州多地將推行住宅用地「集中供地」，實行「兩集中」新規，上述政策亦利好行業

龍頭，因為內房搶地要集中次數，大型內房財力充裕，自然完勝小型房企。



＊首兩月百強房企業績按年增逾倍＊



本年不少龍頭及中型內房首兩月銷售數據佳，反映行業依然穩步增長。根據克而瑞研究，從

１至２月嘅累計銷售操盤金額來看，百強房企整體嘅業績規模同比增長１０１﹒７巴仙，較２０

１９年同期增長５６﹒３巴仙。以融創中國為例，今年首兩個月，累計實現合約銷售金額６８４

﹒２億銀（人民幣﹒下同），按年增加１２２巴仙。首兩個月實現合同銷售金額約３０７億銀，

按年增加約１５０巴仙。

再補充些少神州數據。神州統計局公布，首兩個月商品房銷售額１﹒９２萬億銀，按年增長

１﹒３３倍，比２０１９年首兩個月份增長４９﹒６巴仙，兩年平均增長２２﹒３巴仙。其中，

住宅銷售額按年增長１﹒４４倍，辦公樓銷售額增長３３﹒４巴仙，商業營業用房銷售額增６０

﹒７巴仙。



＊大行對融創前景普遍樂觀＊



好多大行都唱好績後嘅融創。富瑞發表研究報告指，管理層有信心達成今年６４００億銀嘅

合同銷售額指引，並擁有逾９０００億銀嘅可售資源。該行指，儘管管理層強調融創嘅重點已轉

移到平衡和高質量增長，但預計其龐大嘅土地儲備將在未來幾年內保持逾１０巴仙嘅售前增長，

比該行最初嘅預期更樂觀。該行預計其持續嘅去槓桿化將支持潛在嘅信用升級，並將明年嘅平均

借貸成本逐漸降低至約７﹒５巴仙。重申其「買入」評級，目標價續望４６﹒１港銀。

花旗就話，融創中國穩定嘅利潤率及銷售增長加速，債務規模控制良好，有助於公司實現

２０２３年盈利年複合增長率達１０巴仙嘅目標。由於公司往績良好，估值又吸引，預期公司股

份可獲重估，目標價５１港銀。



＊估值已到價值窪地＊



第四，打鐵還需自身硬！融創去年業績不論純利、核心盈利、收入、派息均超預期。期內溢

利約為３５６﹒４億銀增長約３６﹒９巴仙；核心淨利潤約為３０２﹒６億銀上升約１１﹒８巴

仙。公司派末期股息１﹒６５銀增長約３３﹒９巴仙（股息率約６厘，阿臣覺得好吸引）。期內

收入約為２３０５﹒９億銀增長約３６﹒２巴仙勝市場預期；毛利增長約１６﹒９巴仙至４８４

﹒０億銀。

業績仲有亮點。公司去年負債情況大幅改善，「三條紅線」只踩一條。非受限現金短債比為

１﹒０８，按年大幅升０﹒５１；淨負債率為９６巴仙，按年大幅下降７６﹒３個百分點。剔除

預收款項後嘅資產負債率為７８﹒３巴仙，呢條線仲未達阿爺要求，但都按年下降５﹒６個百分

點。

估值方面，根據彭博綜合預測，以今日１１時股價３２﹒８港銀計算，２０２１年預測市盈

率（ＰＥ）約３﹒６倍，預測市帳率（ＰＢ）約１倍，估值低廉，料再大幅下跌機會不大。

策略方面，阿臣建議分注買，第一注約３３港銀水平；第二注約３１港銀水平，目標４０港

銀；惟連續兩日收穿２８港銀止蝕。



表列截至３月２４日早上１１時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４３９﹒４０元 ４３９４０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４２﹒００元 ８４０００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ３１９﹒２０元 ３１９２０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １７﹒５８元 ３５１６０

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒８０元 １１６００

融創中國 １０００股 ３２﹒８０ ３２﹒８０元 ３２８００

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股票市值 ： ２３９４２０元

剩餘現金 ： １７４５９元

組合淨值 ： ２５６８７９元

組合本月收益表現： －７﹒６％（截至上月底止組合淨值：２７８０６４元）

組合累計收益表現：＋１４４﹒７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至３月２４日早上１１時

