《談國論企－黎偉成》中國嚴斥美歐惡搞新疆問題

《談國論企》中美剛結束高層戰略對話，美國居然聯同歐盟等便急匆匆表要「制裁」涉及所

謂「侵犯新疆維吾爾族人權」的中國官員及實體，相關措施是虛弱乏力的，反而中國反制裁則對

準惡人劣輩。惟新舉舊行充分顯示美國仇華反華壓華惡思劣行日益明目張膽，中國當須狠狠反制

反擊，更重要為自強不息地搞好本國經濟和人民生活，和在適當時機對美帝在其國內甚至國際事

務之非，作有力和有建設的斥訓。



＊中國直斥歐盟附美惡搞亦警告美帝＊



我對美國聯同歐盟此番於新疆問題所作出的「制裁」所評論的重點，有（一）中國馬上作出

強有力的反應，外交部召歐盟駐北京的代表表示強烈的譴責，再對美國等作強烈的抗議，是即時

的必然責備。中國在２０２１年３月１９日至２０日在阿拉斯加舉行的中美高層戰略對話，就美

方挑起抹黑事端趁機向全世界重申：「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，

沒有何妥協退讓餘地」，和香港、新疆和西藏等事務是中國內政，高調地宣示相關政策和重點做

法，以廣知全球，是對美國當然是作出間、直接的警告，而美國居然聯同歐盟在會後匆匆在新疆

問題上「做文章」，可惡！

由是中國對歐盟肯於與美國在新疆問題上「同聲同氣」，所斥之言，也就比對美帝國霸權主

義者更為嚴重，乃對反華勢力作出十分嚴正的警告。

但我要指出者，乃（二）歐盟與美國對華政策，大有同場異夢之概。因拜登在２０２１年２

月１９日與七國集團Ｇ７領導人舉行的線上會議，要求盟友共同建立「反華聯盟」，但德國總理

默克爾和法國總統馬克龍一直堅持桿衛更加多邊的世界秩序，強調中國是重要的貿易夥伴，澆以

拜登一身冷水，卻又不得不應酬美方，在新疆問題上所做的文章，虛弱無力。更重要的，是歐盟

不與美在台灣、香港問題上同聲同氣，只是「輕輕」地在新疆問題上支持美帝而「表表態」，原

因為歐盟在香港在重大經貿等利益，在台灣亦有，在新疆則少之又少，以為可以「避重新輕」，

付美者反而較美帝所受的斥責更甚，你還可以隨隨便便的跟美帝反華嗎？

要看的，是默克爾，更在Ｇ７會後的新聞發布會上強調「Ｇ７要加強與Ｇ２０、特別是中國

的合作」，作為「重建世界經濟體系」的重大工程。此顯拜登興奮地在會上說「美國回來了」、

「跨大西洋聯盟回來了」，歐盟國家反應相當冷淡，今後很難以霸王形態「回來」，相信中國會

與德法為主歐盟合理競爭，加強重要領域的合作。

重要的，是（三）美歐之所謂「制裁」，確實是虛弱無力，因（Ｉ）這只是涉及新疆的四位

官員，其中有二人已經「制裁」了，即只有二人被「制裁」，所制的包括旅遊禁令和凍結資產，

即使如此，中國政府對歐美此一劣行毫不留情地作出斥罵，是原則的問題，是主權和內政問題，

絕對不是「小問題」，千萬不要試一試中國政府在主權、內政問題上的紅線。



＊歐洲十劣輩受制所損不比蓬佩奧為輕＊



反觀（ＩＩ）中方反制措施，所涉的（ｉ）１０者有５為歐洲議會議員，另荷蘭、比利時、

立陶宛各１，德國及瑞典「學習」各１，加上４機構，因「中方決定對歐方嚴重損害中方主權和

利益、惡意傳播謊言和虛假信息」，是有根有據的，強調歐方不要再以「人權教師爺」自居，不

要再玩弄虛偽的雙重標準。中方對歐方此一劣行有如斯強烈的斥責，因中共中央政治局委員、中

央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎在中美高層戰略性對話，強調「美國沒有資格居高臨下對中

國說話」，「中國人不吃這一套」，歐洲居然「檢便宜」配合美帝反華？

而（ｉｉ）中方反制裁的措施，有「相關人員及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門特

別行政區，他們及其關聯企業、機構已被限制同中國進行往來」。「混世魔王」特朗普之蓬佩奧

下台之後，要謀一份收入可觀的高職，難矣！歐洲１０劣輩，所受痛楚，當不會稍輕！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

