【新冠肺炎】畢馬威：近半受訪ＣＥＯ預計明年業務才能恢復正常

《經濟通通訊社２４日專訊》畢馬威最新發布的《２０２１年首席執行官展望動向調查》指

出，近半數（４５％）受訪的全球ＣＥＯ預計，在２０２２年之前不會看到業務恢復「正常化」

，不過也有３１％的ＣＥＯ預計今年晚些時候業務就可以恢復正常。

調查發現，有１７％的ＣＥＯ因為疫情正在尋求縮減辦公面積。而在２０２０年８月的調查

中，有６９％的ＣＥＯ表示計劃在３年內減少辦公面積，這表明ＣＥＯ要麼已經進行了辦公室空

間縮減，要麼是隨著疫情的發展，其戰略發生了變化。

調查又指，全球ＣＥＯ對於全面的遠程辦公仍有顧慮。在疫情之後，３０％的全球高管在考

慮為員工提供混合工作模式，即大多數員工每周遠程工作２－３天，只有２１％的企業希望僱用

以遠程工作為主的人才。而去年的調查中，有７３％的ＣＥＯ希望僱用以遠程工作為主的人才。



＊３４％ＣＥＯ擔心新冠疫苗安全性方面的不實信息＊



在接種疫苗方面，９０％的ＣＥＯ正在考慮要求員工報告他們何時接種過疫苗，這或有助於

企業考慮採取措施保護員工。然而，３４％的ＣＥＯ擔心有關新冠疫苗安全性方面的不實信息，

以及這可能導致員工選擇不接種疫苗。

畢馬威在今年２月和３月採訪了全球５００位ＣＥＯ對疫情的應對措施以及其３年內的展望

。畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，在本次調查中，相較於其他各國ＣＥＯ，中國ＣＥＯ對

本國經濟發展更有信心，普遍認為中國經濟將在未來三年內得到更好發展。畢馬威預計，隨著疫

苗的推廣，２０２１年國內消費將繼續改善，成為經濟增長的主要動力。（ｌｃ）

