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24/03/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流出３８﹒８億人幣，買中移動沽美團小米

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恆指低開５９點，報２８４３７點。最高跌３９點報
２８４５７點，最低跌６７０點報２７８２７點。恆指收報２７９１８點，跌５７９點或
２﹒０３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３８﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）；淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）、騰訊控
股（００７００）。
　　主板成交１９０１﹒７１億元增加１４﹒２％。其中港股通成交４２０﹒８億元，佔總成交
２２﹒１％。

＊北水續沽美團，淨流出近２２億元＊

　　中移動跌０﹒１％報５２﹒１元，北水淨買入４﹒１億元。
　　美團跌３﹒８８％報２９２元，北水淨賣出２１﹒８億元。
　　小米集團跌２﹒５３％報２５元，北水淨賣出５﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　４﹒１５

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－２１﹒８３
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－５﹒６４
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－５﹒５７
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－５﹒４７
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－３﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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