【北水炒Ｄ乜】北水淨流出３８﹒８億人幣，買中移動沽美團小米

《經濟通通訊社２４日專訊》恆指低開５９點，報２８４３７點。最高跌３９點報

２８４５７點，最低跌６７０點報２７８２７點。恆指收報２７９１８點，跌５７９點或

２﹒０３％。

按額度計算，北水全日淨流入３８﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中國移動

（００９４１）；淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）、騰訊控

股（００７００）。

主板成交１９０１﹒７１億元增加１４﹒２％。其中港股通成交４２０﹒８億元，佔總成交

２２﹒１％。



＊北水續沽美團，淨流出近２２億元＊



中移動跌０﹒１％報５２﹒１元，北水淨買入４﹒１億元。

美團跌３﹒８８％報２９２元，北水淨賣出２１﹒８億元。

小米集團跌２﹒５３％報２５元，北水淨賣出５﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國移動 （００９４１） ４﹒１５



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －２１﹒８３

小米集團 （０１８１０） －５﹒６４

騰訊控股 （００７００） －５﹒５７

香港交易所 （００３８８） －５﹒４７

藥明生物 （０２２６９） －３﹒０４

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（ｃａ）

