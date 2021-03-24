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即市新聞

24/03/2021 15:02

《美元走勢－羅明立》留意英鎊百天線１﹒３６的表現

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６４　　　１０８﹒４５　　　１０８﹒５０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８５１　　　１﹒１８３４　　　１﹒１８４２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８４３　　　１﹒３８０１　　　１﹒３８１４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３４９　　　０﹒９３３７　　　０﹒９３４５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９７　　　７﹒７６６７　　　７﹒７６９５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》英國２月份失業率為７﹒５％，高於前值７﹒２％；而失業金申請人數增加
８﹒６５萬。數據顯示受疫情影響，英國就業市場整體仍然不穩定。美匯持續強勢，英鎊失守
５０天線的１﹒３８２０後跌勢加劇，低見１﹒３７１０，該水平會有初步支持。留意１００天
線１﹒３６的表現，反彈阻力在１﹒３７８０╱１﹒３８００。
　　美國財長耶倫同美聯儲主席鮑威爾出席眾議院金融委員會，就貨幣政策作出了一些的解讀，
耶倫主要提到加稅方面而鮑威爾則繼續穩定市場對通脹的憂慮，重申今年物價有適度的上漲壓力
，在上漲的過程中，美聯儲有工具可以應對。
　　美國１０年期債券收益率回落至１﹒６厘，但美匯仍然走高，再次逼近９２﹒５０。歐美國
家因為疫苗的不確定性，延遲接種計畫，疫情近期又見反覆，增加市場對於美元的避險需求，短
期非美仍會受壓，但相信大跌空間或有限，留意反彈機會。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１９００　　　１﹒１７８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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