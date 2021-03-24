《美元走勢－羅明立》留意英鎊百天線１﹒３６的表現

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒６４ １０８﹒４５ １０８﹒５０

歐元╱美元 １﹒１８５１ １﹒１８３４ １﹒１８４２

英鎊╱美元 １﹒３８４３ １﹒３８０１ １﹒３８１４

美元╱瑞郎 ０﹒９３４９ ０﹒９３３７ ０﹒９３４５

美元╱港元 ７﹒７６９７ ７﹒７６６７ ７﹒７６９５

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《美元走勢》英國２月份失業率為７﹒５％，高於前值７﹒２％；而失業金申請人數增加

８﹒６５萬。數據顯示受疫情影響，英國就業市場整體仍然不穩定。美匯持續強勢，英鎊失守

５０天線的１﹒３８２０後跌勢加劇，低見１﹒３７１０，該水平會有初步支持。留意１００天

線１﹒３６的表現，反彈阻力在１﹒３７８０╱１﹒３８００。

美國財長耶倫同美聯儲主席鮑威爾出席眾議院金融委員會，就貨幣政策作出了一些的解讀，

耶倫主要提到加稅方面而鮑威爾則繼續穩定市場對通脹的憂慮，重申今年物價有適度的上漲壓力

，在上漲的過程中，美聯儲有工具可以應對。

美國１０年期債券收益率回落至１﹒６厘，但美匯仍然走高，再次逼近９２﹒５０。歐美國

家因為疫苗的不確定性，延遲接種計畫，疫情近期又見反覆，增加市場對於美元的避險需求，短

期非美仍會受壓，但相信大跌空間或有限，留意反彈機會。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８２０ １﹒１９００ １﹒１７８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

