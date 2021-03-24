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即市新聞

24/03/2021 13:01

【新冠疫苗】復星：已通知港澳部門暫停復必泰疫苗，直至調查結束

　　《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府及澳門政府宣布即日起暫停接種復必泰（ＢｉｏＮＴ
ｅｃｈ）疫苗，因注意到與批號為２１０１０２的Ｃｏｍｉｒｎａｔｙ（復必泰疫苗）（有效期
至今年６月）藥瓶封蓋包裝有瑕疵。
　　復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）發公告表示，昨日晚間接獲ＢｉｏＮＴｅｃ
ｈ　ＳＥ書面通知，ＢｉｏＮＴｅｃｈ注意到其生產供應香港和澳門的批號為「２１０１０２」
的疫苗產品中存在少量西林瓶封蓋有關的瑕疵，為確保疫苗的接種安全，ＢｉｏＮＴｅｃｈ和集
團已發起對該問題的原因調查，並已於今日通知香港及澳門相關主管部門暫停接種批號為「２１
０１０２」的疫苗，直至調查結束。
　　此外，出於謹慎性考慮，用於供應香港的批號為「２１０１０４」的該疫苗產品也將進行封
存，不再發送至各接種點，直至另行通知。
　　集團表示，該疫苗本次暫停於香港、澳門使用並作封存，出於對產品安全高度負責的態度謹
慎做出。截至本公告日，未有證據表明相關批次產品安全可能存在風險，具體情況以最終調查結
果為准，而對於相關批次疫苗在香港、澳門的後續接種安排可能存在影響，具體以調查結果為准
。該疫苗本次暫停使用並作封存，預計不會對集團正常生產經營造成重大影響。
　　復星醫藥控股子公司復星實業（香港）向香港及澳門供應的ｍＲＮＡ新冠疫苗
ＢＮＴ１６２ｂ２共有「２１０１０２」、「２１０１０４」兩個批次。（ｂｉ）

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