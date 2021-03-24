【夜期時段】即月期指最新報２７９３９點，升６０點，高水２１點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７８８９點，升１０點，低水

２９點，最新報２７９３９點，升６０點，高水２１點，合約成交１１０２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０８５５點，升４點，高水７點，最新報１０８５６點，

升５點，高水８點，合約成交６９８張。

