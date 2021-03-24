  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2021 17:55

【小米業績】小米去年智能手機收入升２５％，出貨量增１７﹒５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》小米集團（０１８１０）公布，截至去年１２月３１日止年度
，全年智能手機收入達到１５２２億元（人民幣．下同），按年增長２４﹒６％。２０２０年，
全球智能手機全年出貨量為１﹒４６億台，按年增長１７﹒５％，ＩｏＴ與生活消費產品部分的
收入達到６７４億元，按年增長８﹒６％。
　　於去年第四季度，智能手機收入達到４２６億元，按年增長３８﹒４％，全球智能手機出貨
量為４２３０萬台，按年增長２９﹒７％，全球智能手機出貨量穩居第三名，市佔率為１２﹒１
％，在全球前五大智能手機廠商中同比增速最快，而中國大陸智能手機出貨量按年增長５１﹒９
％，在前五大智能手機廠商中增長最快，市佔率按年升至１４﹒６％。ＩｏＴ與生活消費產品部
分的收入達２１１億元，按年增長８％。
　　於去年１２月，全球ＭＩＵＩ月活躍用戶數達到３﹒９６億，按年增長２８％。同時，全球
化的ＡＩｏＴ平台持續擴張，截至２０２０年１２月３１日，ＡＩｏＴ平台已連接的ＩｏＴ設備
（不包括智能手機及筆記本電腦）數達到３﹒２５億台，按年增長３８％。（ｂｎ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/03/2021
《神州經脈》中歐投資協定審議遭擱置　滬指兩連挫　人幣創今年低
香港要聞24/03/2021
【新冠疫苗】復必泰疫苗瓶蓋包裝有瑕疵　港澳暫停接種
財經熱話24/03/2021
【吉利跣胎】吉利估值高續回吐　黃德几:基本面無變望18元喘定
FOCUS24/03/2021
【FOCUS】花旗國基建「老破舊」　拜登「三萬億」大計難卜
開市Good Morning24/03/2021
陳鳳珠：建議吉利繼續守！
數碼轉型攻略24/03/2021
系統化大學虛擬就業博覽 僱主收獲人才無難度
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金