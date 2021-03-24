【小米業績】小米去年智能手機收入升２５％，出貨量增１７﹒５％

《經濟通通訊社２４日專訊》小米集團（０１８１０）公布，截至去年１２月３１日止年度

，全年智能手機收入達到１５２２億元（人民幣．下同），按年增長２４﹒６％。２０２０年，

全球智能手機全年出貨量為１﹒４６億台，按年增長１７﹒５％，ＩｏＴ與生活消費產品部分的

收入達到６７４億元，按年增長８﹒６％。

於去年第四季度，智能手機收入達到４２６億元，按年增長３８﹒４％，全球智能手機出貨

量為４２３０萬台，按年增長２９﹒７％，全球智能手機出貨量穩居第三名，市佔率為１２﹒１

％，在全球前五大智能手機廠商中同比增速最快，而中國大陸智能手機出貨量按年增長５１﹒９

％，在前五大智能手機廠商中增長最快，市佔率按年升至１４﹒６％。ＩｏＴ與生活消費產品部

分的收入達２１１億元，按年增長８％。

於去年１２月，全球ＭＩＵＩ月活躍用戶數達到３﹒９６億，按年增長２８％。同時，全球

化的ＡＩｏＴ平台持續擴張，截至２０２０年１２月３１日，ＡＩｏＴ平台已連接的ＩｏＴ設備

（不包括智能手機及筆記本電腦）數達到３﹒２５億台，按年增長３８％。（ｂｎ）

