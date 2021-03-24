【新冠疫苗】復必泰包裝瑕疵港澳停止接種，何栢良：非品質問題

《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府及澳門政府宣布因封蓋包裝瑕疵，即日暫停接種復必
泰（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良在《商業電台》節目上表示，
今次事件只涉及包裝瑕疵，並非安全及品質問題，相信港澳政府只是採取預防措施暫停接種，市
民不必過份擔心。他很有信心，已接種疫苗的市民不會因此出現問題。
何栢良又指，如有需要押後接種第二針，在４２日內接種亦不會影響保護力。（ｈｙ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|數碼轉型攻略24/03/2021
系統化大學虛擬就業博覽 僱主收獲人才無難度
|中國故事23/03/2021
《神州經脈》西方制裁中國涉疆官員 中俄發表聯合聲明 外資急撤
|財經熱話23/03/2021
【如幻似煙】思摩爾走勢不明朗 羅尚沛:短線投資者應及早沽出
|FOCUS23/03/2021
【FOCUS】中環商廈租值齊跌 混合工作大勢所趨
|開市Good Morning23/03/2021
熊麗萍：百度抽中吼位即日沽！
|生財有道23/03/2021
【理財專題】綠置居又來了！仲有租置單位！點揀好？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰