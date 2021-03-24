【新冠疫苗】復必泰包裝瑕疵港澳停止接種，何栢良：非品質問題

《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府及澳門政府宣布因封蓋包裝瑕疵，即日暫停接種復必

泰（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良在《商業電台》節目上表示，

今次事件只涉及包裝瑕疵，並非安全及品質問題，相信港澳政府只是採取預防措施暫停接種，市

民不必過份擔心。他很有信心，已接種疫苗的市民不會因此出現問題。

何栢良又指，如有需要押後接種第二針，在４２日內接種亦不會影響保護力。（ｈｙ）

