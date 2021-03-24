【新冠肺炎】陳志育：可行情況下要盡快恢復安老院探訪安排

《經濟通通訊社２４日專訊》本港院舍的新冠疫苗接種計劃即將開展，近日社署及衞生署與

院舍召開網上會議。安老服務協會主席陳志育表示，政府安排院舍防疫注射計劃的到診註冊醫生

上門，為院友接種科興疫苗，而ＢｉｏＮＴｅｃｈ「復必泰」疫苗由醫管局外展隊負責。他指，

到診醫生將會判斷和決定院友是否適合接種疫苗，在接種後逗留觀察半小時，亦會跟進多８至

１０日，一旦出現副作用反應會負責開藥和通報；如果有嚴重反應，院舍通知到診醫生後，再由

對方決定做法。

對於有指到診醫生感到很大壓力，陳志育稱，不排除個別到診醫生不願意協助注射，院舍需

要尋找其他到診醫生協助。他在一個電台節目指，本港出現多宗接種疫苗後異常事故後，令負責

到診醫生更謹慎處理，包括留意院友的血壓及血糖的水平。至於院友傾向接種哪一款疫苗，他表

示不同人有不同選擇，但指「復必泰」疫苗涉及程序多，加上擔心院友接種後很大機會發燒，會

傾向分批接種。



＊冀盡快恢復安老院探訪安排＊



陳志育表示，目前未與當局商討院舍放寬探訪措施，業界內要先作討論，他認同可行情況下

要盡快恢復。如果放寬院舍探訪安排，要考慮及評估安老院舍的院友長者以及員工的接種新冠疫

苗比例，同時要考慮在院舍內設獨立空間，讓院友與家人見面時不會與其他無接種疫苗長者接觸

，而有關見面要在預約下進行。

他又指，目前院舍長者的疫苗接種比例不高，因為有長者的健康情況不宜接種，又或者是基

於近期出現異常事件而對疫苗而出現信心問題，相信社會整體接種率提高後，院舍長者的接種水

平亦會相應提高。（ｈｙ）

