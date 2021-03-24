  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2021 10:30

【新冠肺炎】陳志育：可行情況下要盡快恢復安老院探訪安排

　　《經濟通通訊社２４日專訊》本港院舍的新冠疫苗接種計劃即將開展，近日社署及衞生署與
院舍召開網上會議。安老服務協會主席陳志育表示，政府安排院舍防疫注射計劃的到診註冊醫生
上門，為院友接種科興疫苗，而ＢｉｏＮＴｅｃｈ「復必泰」疫苗由醫管局外展隊負責。他指，
到診醫生將會判斷和決定院友是否適合接種疫苗，在接種後逗留觀察半小時，亦會跟進多８至
１０日，一旦出現副作用反應會負責開藥和通報；如果有嚴重反應，院舍通知到診醫生後，再由
對方決定做法。
　　對於有指到診醫生感到很大壓力，陳志育稱，不排除個別到診醫生不願意協助注射，院舍需
要尋找其他到診醫生協助。他在一個電台節目指，本港出現多宗接種疫苗後異常事故後，令負責
到診醫生更謹慎處理，包括留意院友的血壓及血糖的水平。至於院友傾向接種哪一款疫苗，他表
示不同人有不同選擇，但指「復必泰」疫苗涉及程序多，加上擔心院友接種後很大機會發燒，會
傾向分批接種。

＊冀盡快恢復安老院探訪安排＊

　　陳志育表示，目前未與當局商討院舍放寬探訪措施，業界內要先作討論，他認同可行情況下
要盡快恢復。如果放寬院舍探訪安排，要考慮及評估安老院舍的院友長者以及員工的接種新冠疫
苗比例，同時要考慮在院舍內設獨立空間，讓院友與家人見面時不會與其他無接種疫苗長者接觸
，而有關見面要在預約下進行。
　　他又指，目前院舍長者的疫苗接種比例不高，因為有長者的健康情況不宜接種，又或者是基
於近期出現異常事件而對疫苗而出現信心問題，相信社會整體接種率提高後，院舍長者的接種水
平亦會相應提高。（ｈｙ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning24/03/2021
陳鳳珠：建議吉利繼續守！
數碼轉型攻略24/03/2021
系統化大學虛擬就業博覽 僱主收獲人才無難度
中國故事23/03/2021
《神州經脈》西方制裁中國涉疆官員　中俄發表聯合聲明　外資急撤
財經熱話23/03/2021
【如幻似煙】思摩爾走勢不明朗　羅尚沛:短線投資者應及早沽出
FOCUS23/03/2021
【FOCUS】中環商廈租值齊跌　混合工作大勢所趨
開市Good Morning23/03/2021
熊麗萍：百度抽中吼位即日沽！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金