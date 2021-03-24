【新冠疫苗】衞生署︰涉事批次５８﹒５萬劑供港，已接種１５萬劑

《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署署長陳漢儀交代疫苗接種計劃最新安排時表示，本港有

兩批復必泰疫苗，２月２８日批次２１０１０２有５８﹒５萬劑來港，批次２１０１０４於３月

７日抵港，有７５﹒８萬劑。目前已注射的全屬２１０１０２批次，已接種約１５萬劑。她指，

醫護及藥劑小心使用藥物，期間因包網上有裂痕，稀釋後注射壓力大，曾有２２次出現噴出來情

況；藥瓶蓋有鬆，有污跡則有１４次，已要求生產商跟進。



＊已銷毀發現有問題的疫苗，無為市民注射＊



食物及衞生局局長陳肇始表示，現時藥廠無發現任何理由顯示疫苗安全有問題，至於之前發

現瓶蓋有鬆或其他問題的疫苗，當局已銷毀，未有用作為市民注射。

陳漢儀續指，今早接獲復星書面通知事件，雖然批次２０１０１２看不到安全有問題，但要

有全面調查。至於部分人最快本周六要打第二針，港府已要求廠方盡快提交報告，說明供港批次

能否應用，否則就要提供其他批次。如未能在周六前恢復打第二針，當局參考聯席會的建議，要

在２１日之後打。如參考復必泰第３期數據，則可在第１９至４２日打第二針。



＊聶德權：已向預約市民發短訊通知＊



公務員事務局長聶德權表示，收到復星通知後，當局已向預約今日接種ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫

苗的市民發出短訊，通知停打疫苗的消息，當局亦已暫停網上預約服務。至於更改預約的安排，

會另行通知。他明白事件引起市民不便，希望大家諒解。（ｈｙ）

