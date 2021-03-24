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24/03/2021 15:19

【新冠疫苗】聶德權：疫苗監察機制有效，已第一時間安排停打

　　《經濟通通訊社２４日專訊》公務員事務局局長聶德權在記者會上就今早宣布暫停接種復必
泰疫苗的過程引起混亂感到抱歉。他指，目前有兩批次復必泰疫苗供港，而今天早上市民打的仍
是涉事的批次，但強調目前疫苗未有安全問題。
　　被問到為何港府比澳門慢超過１小時才發出通知，他稱同事已第一時間作出安排，在１０時
發出新聞稿，在廠方緊逼通知下，已最快作出通知，科興疫苗的接種安排則未受影響。

＊要求調查德國廠房及香港物流鏈＊

　　他續稱，社區接種中心的人員為市民打針前，都會檢查每劑疫苗的狀況，如果發現問題，就
不會使用有關疫苗，而今次事件源於政府向藥廠報告問題，反映目前疫苗監察機制有效。他又指
，第二批已抵港的ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗仍在負７０度的冷藏庫中存放，由生產期起計可存放６
個月，當局暫時不會再安排解凍和運送疫苗到接種中心。
　　衞生署署長陳漢儀表示，今早已經與復星進行緊急會議，要求即時進行調查，聯絡德國生產
商調查廠房，香港方面的物流鏈進行檢視調查，由於市民最快在星期六接種第二劑復必泰疫苗，
會要求藥廠盡快提交提交報告。（ｈｙ）

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