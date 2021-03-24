【新冠疫苗】澳門：未使用有瑕疵疫苗，或由香港借調其他批次

《經濟通通訊社２４日專訊》澳門衞生局宣布，因藥瓶包裝缺陷暫停德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ

生產的ｍＲＮＡ新冠病毒疫苗（復必泰）接種，ＢｉｏＮＴｅｃｈ和復星醫藥（０２１９６）均

強調，產品不存在安全風險指。澳門當局已與供應商保持密切聯繫，商討如該批疫苗不能使用時

的應變方案，包括由香港借調其他批次的疫苗及由德國緊急運調新生產的疫苗，使接種計劃盡快

恢復。



＊未曾使用有包裝瑕疵疫苗＊



衞生局表示，ＢｉｏＮＴｅｃｈ和復星醫藥今晨已展開成因調查，並要求香港和澳門立即暫

停接種批號為２１０１０２的疫苗產品，直至調查完成。澳門衞生局今早與復星醫藥進行會議跟

進事件，復星醫藥指，現時僅是暫停接種，並非回收疫苗，暫停接種屬於防範性措施，旨在持續

確保疫苗的接種安全。

當局指，本次出現的疫苗瓶封蓋包裝瑕疵主要是疫苗瓶蓋的鋁質蓋不是非常緊固，出現可鬆

動的情況，但強調在使用疫苗前，醫護人員會仔細檢查疫苗外觀和包裝是否有異常，當發現有異

常時均不會繼續使用，全部有此情況的疫苗均未被使用，並會向供應商反映。



＊澳門共６２１５人接種復必泰疫苗＊



澳門衞生局表示，截至昨日共６２１５人次完成接種復必泰疫苗，並有５３９３人次已預約

接種，其中預約第一劑為１５２０人，預約第二劑為３８７３人。當局已向已預約接種該款疫苗

的人士發出短訊，提示已暫停接種上述疫苗，具體接種日期將另行通知。從未接種的人士亦可選

擇更改預約接種國藥滅活疫苗。當有最新消息時，當局會透過新聞稿發布，同時亦會發送短訊通

知受影響市民有關的後續接種安排。（ｈｙ）

