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即市新聞

24/03/2021 11:47

《真知灼見－溫灼培》新西蘭嚴打樓市殃及新西蘭元

　　《真知灼見》新西蘭今晨（２４日）公布２月貿易盈餘為１﹒８１億新西蘭元，可謂相當理
想。不過市場焦點並不在這，而是在周二（２３日）當地政府推出的一系列打壓當地樓市措施。
　
　　受惠於當地低息環境，加上國際奶價熾熱支撐了當地經濟及新西蘭控制疫情理想等，新西蘭
過去樓價一直在升。２月樓價按年升幅更是高達２２﹒８％，遠高於當地民眾工資增長水平。正
為此因，逼使新西蘭政府於本周二出手要對樓價作出調控。而昨天當地政府推出的打壓樓市措施
包括要求業主在購入物業後必須持有１０年（先前為５年）才能豁免樓宇增值稅。並且不再容許
以貸款利息作扣稅等。另外更揚言要大舉增加樓房供應。
　
　　受到上述對房地產市場的嚴厲打壓，市場擔心新西蘭樓價會因而出現下跌，並影響當地消費
及經濟，使新西蘭央行短期要作加息無望。事件把新西蘭元也拖了下來。今早所見，新西蘭１０
年債券孳息率回落至１﹒５４５％水平，比美國１０年債息１﹒６０３％要低（註：先前新西蘭
１０年債息是遠高於美國）。而新西蘭元則報６９﹒７３美仙，跌穿了７０美仙的重要支持。
　
　　過去筆者一直對新西蘭元看高一線。現在出現了上述情況則必須作出重新審視。由於新西蘭
的基礎因素良好，如國際奶價依然強勁，去年底又與中國簽署了進階版貿易協議等均利好當地經
濟長遠發展。筆者仍長遠看好新西蘭元匯價。不過，因應上述變化不排除短期內新西蘭元有機會
先要下試６８﹒７０甚至６８美仙位置。建議暫作壁上觀。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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