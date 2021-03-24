【加碼調控】北京銀保監局：３﹒４億元經營貸違規流入樓巿

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》針對北京地區房價持續上漲和個人經營性

貸款資金違規流入房市情況，北京銀保監局會同相關部門採取部署全面自查、開展專項核查等系

列強監管措施，轄內銀行對２０２０年下半年以來發放的個人經營性貸款等業務合規性開展自查

，發現涉嫌違規流入北京房地產市場的個人經營性貸款金額約３﹒４億元人民幣，約佔經營貸自

查業務總量的０﹒３５％，其中部分涉及銀行辦理業務不審慎，部分涉及借款人刻意規避審查。

目前，相關銀行正在全力推進整改工作。北京銀保監局要求：一是切實加快整改進度，對未

結清業務實施名單制管理；二是嚴格落實內部問責；三是對本行內部制度、機制流程進行修訂完

善；四是全面加強授信業務管理、內部員工管理以及合作中介機構管理。



＊已啟動對４家銀行的行政處罰立案程序＊



北京銀保監局表示，在銀行自查基礎上，會同相關部門選取重點機構進一步開展了專項核查

，已發現涉嫌違規流入房地產市場信貸資金約３０００萬元人民幣。目前北京銀保監局已經啟動

對４家銀行的行政處罰立案程序和調查取證工作。後續，將根據調查取證結果，對貸款「三查」

不到位的銀行或未履職盡責的工作人員依法依規進行嚴肅處罰。

