【加碼調控】西安執行樓市新政，商品房預售資金直接存入監管帳戶

《經濟通通訊社２４日專訊》西安市住建局發布《西安市商品房預售資金監督管理辦法》的
通知。其中提到，商品房預售資金應全部直接存入專用監管帳戶進行監管，開發企業不得直接收
取或另設帳戶收存購房人的購房款；商品房預售資金實行全額、全程監管，對用於支付工程建設
等費用的預售資金實施重點監管；商品房預售資金按照商品房開發項目建設進度核撥。（ｊｔ）
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